倒數72小時戰報／國家級警報連4發！誤植「飛彈飛越台灣」掀恐慌

我是廣告 請繼續往下閱讀
【國民黨】
國防部9日下午數度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸於15時4分發射衛星，其中英文更出現「Missile」（飛彈）字眼，引發不少民眾恐慌。國民黨總統候選人侯友宜稱「上次飛彈飛，也沒有發布國家警報啊，這一次發國家警報，說是衛星又好像不是，到底是什麼？是不是又要說中國介選？」；國民黨副總統候選人趙少康表示，選舉只剩3、4天，國防部此刻發布這種訊息，嚇台灣選民，這不是大陸介選，是民進黨在介選。
國民黨總統候選人侯友宜，上午與立法委員候選人羅智強、台北市議員王欣儀共同簽署「反廢死實現正義公約」，強調人民應該有免於無辜受害的保障，支持反對廢死，實現公平正義，永康商圈理事長李慶隆也特別送上「中正劍」，希望侯友宜未來能夠為國家人民斬奸除惡。侯友宜表示，這是公平正義的價值選擇，價值的選擇不容模糊，請賴清德說清楚，到底知不支持廢除死刑。
晚間，侯友宜回到家鄉嘉義，他喊出民進黨總統候選人賴清德「三大爭議、三大封存」，批賴率領的新潮流是黑金新毒瘤，也再度向柯文哲喊話「藍跟白一起扛起政黨輪替的責任，必將寫入歷史」，誠懇邀請柯文哲白色的力量一起團結下架民進黨「這是對清廉的民主、對執政的政府、對台灣的未來歷史，重要的決定」。
【民眾黨】
國防部在昨日下舞連發的國家級警報中，將衛星的英文使用「Missile（飛彈）」，且並未提及「南部」，造成許多民眾恐慌，民眾黨總統候選人柯文哲表示，國家級警報不能淪為放羊的孩子 。柯文哲指出，下午兩封國家級警報嚇壞了所有人，這個要檢討SOP，國防部、行政院自己去協調，以後到底系統要怎麼更改？緊急事故時，國防部通知行政院長的SOP該如何訂定。
柯文哲昨日上午持續在台南車隊掃街，上午在關廟山西宮並受訪。針對郭台銘後援會「老虎軍團」昨日為民眾黨站台支持，柯文哲坦言，這團體也沒有說他們代表郭台銘，但他認為選舉就是票要多、朋友要多、敵人要少，團結一切可團結力量，爭取最多人的支持，自然就好。媒體問會希望郭台銘來站台，柯文哲說，「如果他願意當然很好。」
另民進黨「賴蕭配」繼「在路上」競選廣告後，最近又推出一支廣告，號召選民踴躍投票，並指出如果不出門投票國家倒退的力量會回來，還稱太陽花學運的景象會再次發生，廣告中還有藍白君悅會談的畫面，柯文哲大酸民進黨治國不怎麼樣，選舉倒是一流，應該要認真治理國家，而不是認真拍片。
【民進黨】
針對國防部9日下午連發4則「國家級防空警報」，內容為「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」，民進黨總統候選人賴清德時強調，人民有知的權利，才不會有誤解；至於是否會影響選舉？他則說不會，是要讓國人知道這不是飛彈。
國民黨立委候選人組成「反廢死正義大聯盟」、發起「反廢死實現正義公約」，國民黨總統候選人侯友宜簽署後，呼籲對手賴清德喚回良知，賴清德回應台灣目前仍有死刑制度，三名總統候選人沒有一個提出廢死的政見，他不知道為何侯要炒作議題。
晚間，賴清德在「賴清德、劉建國後援總會造勢大會」與「雲林縣造勢晚會」上，稱未來他將用「三個團結」與「三項承諾」，帶領台灣繼續走向世界，打造民主和平、創新繁榮與公義永續的台灣。總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、雲林縣立委候選人蘇治芬、劉建國、不分區立委候選人莊瑞雄、沈伯洋、縣議會總召張維崢、政治評論員李正皓等人也都到場同台，展現團結氣勢。
更多「中國發射衛星飛越台灣上空」相關新聞。