續展強勁動能 台灣奧迪 2023 年度品牌銷售新進程
2023年台灣奧迪品牌銷售量喜獲成長25.5%，達到4,933台，創下品牌銷售新進程。綜合靈活產品策略與持續進化的實體與數位服務，帶動品牌整體在台表現。展望2024，台灣奧迪將延續「創造最佳顧客體驗」的品牌目標，為市場注入更多驚喜與動能。
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回顧2023年，純電新休旅旗艦Audi Q8 e-tron | Q8 Sportback e-tron為e-tron 純電車系注入新血，亦帶動純電陣容銷售成長達17.8%；適逢Audi Sport GmbH 40週年，性能轎旅Audi RS 6 Avant performance | RS 7 Sportback performance 連袂登台，偕同Audi Sport 性能車系創下不俗佳績成長達21.5%；Q系列休旅車家族亦市場回響熱烈，擁有14.7%的成長佳績。
除產品佈局之外，台灣奧迪致力於顧客服務體驗雙軌並進，於去年2023帶給車主及消費者跨足越野駕訓、Audi House of Progress Taipei品牌概念店、Audi Driving Experience 賽道日等多樣化體驗；而隨著Audi 全台展間陸續升級Audi Progressive Retail全新概念以及顧客餐飲標準，實體通路服務亦不斷優化。同時，myAudi TW app 帶來多項全新功能，不僅提供車主加倍便捷的數位服務，今年myAudi TW app 的使用率亦較新功能面市前成長16% 。
台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「衷心感謝全體台灣奧迪同仁及經銷商夥伴支持，團隊於2023年合力寫下精彩的品牌進程。迎接2024新年到來，台灣奧迪將延續正向動能，將計畫帶來更多嶄新純電車款，持續為車主及消費者帶來實體與數位全方位的最佳品牌體驗。」