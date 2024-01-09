連車機也都AI化？福斯將ChatGPT導入車用系統當中！

Škoda「冠軍動力」活動送出 Kamiq 免費試駕一年

▲Škoda「冠軍動力」活動送出 Kamiq 免費試駕一年
▲Škoda「冠軍動力」活動送出 Kamiq 免費試駕一年

2GameSome - 有車賞

Škoda自2015年起與台灣職棒球隊展開跨界行銷合作至今已有9年，每年所推出的贊助活動和行銷企劃都成為球星以及現場球迷最期待與關注之盛事，而其中最為人熟知的「狂轟猛送」打中送車活動，不僅球員打中送車，更加碼讓幸運球迷也有機會站上打擊區，為自己的下一部 Škoda奮力一擊，而在2023年總冠軍系列賽主場中 Škoda更加碼「冠軍動力」活動來力挺棒球運動，只要贊助球隊Rakuten在主場賽事中單場獲勝且得分超過七分，則 Škoda即在賽後抽出一位現場幸運球迷，大方送出Kamiq 休旅車免費試駕一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在2023年11月7日總冠軍戰Rakuten主場賽事中，Rakuten最終以7 : 4的分數獲得該場之勝利，Škoda隨即於賽後啟動抽獎機制，由該場次抽獎登錄之球迷名單中，以電腦隨機抽取一位幸運球迷並於11月8日於Škoda官方粉絲團進行公佈，在資格審核後於1月7日於 Škoda桃園展示中心舉行交車儀式，由 Škoda Taiwan 行銷處長柳家瑜與幸運得獎球迷一同完成儀式，將旗下之生活冠軍休旅Kamiq 交付給幸運得獎球迷，此舉應證了 Škoda品牌對運動的熱愛，也持續為台灣棒球運動注入冠軍動力。

擁有Euro NCAP撞擊測試五顆星佳績的Kamiq，具備高強度車身結構並搭配XDS+主動式限滑差速器，豐富的被動安全配備如；傲視同級的9顆安全氣囊、ESC電子行車穩定系統、MKB二次碰撞預煞系統、MSR引擎循跡控制系統與目前最受消費者注目的ACC主動式定速跟車系統、Front Assist前方輔助系統(含AEB行駛中緊急煞車系統)、車側盲點警示系統、車道置中輔助系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助系統皆列為標準配備，全車滿載的安全配備，再加上同級最大10.25吋全螢幕全彩數為儀表，不僅是同級標竿，亦直登新世代小型SUV的最佳選擇。

在動力方面，Kamiq搭配1.0 TSI以及1.5 TSI兩款汽油動力引擎：直列三缸的1.0 TSI擁有110匹最大馬力、20.4公斤米最大扭力，0~100km/h加速所需時間為10.2秒，極速 193km/h；而採用直列四缸的1.5 TSI則具備150匹最大馬力以及25.5公斤米最大扭力，0~100km/h加速所需時間為 8.3秒，極速215km/h，兩具引擎皆搭配七速雙離合器自手排變速系統。而根據能源局所公布的數據顯示，Kamiq 1.0 TSI的平均油耗數據為16.8km/L ; 1.5 TSI的平均油耗則為17.6km/L，優異的動力表現與油耗，讓Kamiq在日常生活中能兼具性能與節能，成為一部到位的新世代生活休旅，並在剛結束不久的2023年中，以全年1,925台之掛牌數，成為進口百萬級距小型SUV之霸主，坐擁「生活休旅銷售冠軍」之稱號。

啦啦隊更衣室直擊！開著 CITROËN C4 體驗啦啦隊的一天！

續展強勁動能 台灣奧迪 2023 年度品牌銷售新進程

Ford 全台巡迴車展高雄／台中場 1 月週末假期接連登場

Mazda SKYACTIV-DRIVE 動力科技獲頒「日本機械振興協會會長獎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選