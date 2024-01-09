▲Škoda「冠軍動力」活動送出 Kamiq 免費試駕一年

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擁有Euro NCAP撞擊測試五顆星佳績的Kamiq，具備高強度車身結構並搭配XDS+主動式限滑差速器，豐富的被動安全配備如；傲視同級的9顆安全氣囊、ESC電子行車穩定系統、MKB二次碰撞預煞系統、MSR引擎循跡控制系統與目前最受消費者注目的ACC主動式定速跟車系統、Front Assist前方輔助系統(含AEB行駛中緊急煞車系統)、車側盲點警示系統、車道置中輔助系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助系統皆列為標準配備，全車滿載的安全配備，再加上同級最大10.25吋全螢幕全彩數為儀表，不僅是同級標竿，亦直登新世代小型SUV的最佳選擇。
在動力方面，Kamiq搭配1.0 TSI以及1.5 TSI兩款汽油動力引擎：直列三缸的1.0 TSI擁有110匹最大馬力、20.4公斤米最大扭力，0~100km/h加速所需時間為10.2秒，極速 193km/h；而採用直列四缸的1.5 TSI則具備150匹最大馬力以及25.5公斤米最大扭力，0~100km/h加速所需時間為 8.3秒，極速215km/h，兩具引擎皆搭配七速雙離合器自手排變速系統。而根據能源局所公布的數據顯示，Kamiq 1.0 TSI的平均油耗數據為16.8km/L ; 1.5 TSI的平均油耗則為17.6km/L，優異的動力表現與油耗，讓Kamiq在日常生活中能兼具性能與節能，成為一部到位的新世代生活休旅，並在剛結束不久的2023年中，以全年1,925台之掛牌數，成為進口百萬級距小型SUV之霸主，坐擁「生活休旅銷售冠軍」之稱號。