▲Ford 全台巡迴車展高雄／台中場 1 月週末假期接連登場

福特六和為貼近消費者生活圈，增加品牌／車款能見度，特別於全台北、中、南三地舉辦Ford巡迴車展；日前於台北三創園區1樓十二立方舉辦的台北首發場，短短五天吸引爆棚人潮、圓滿落幕；為服務中南部消費者，福特六和將在1/13（六）至1/14（日）高雄漢神巨蛋戶外廣場及1/20（六）至1/21（日）台中三井LaLaPort北館一樓舞台區接連舉辦，現場不僅展示純正歐洲跑旅New Ford Kuga Vignale、德規跨界心休旅New Ford Focus Active Wagon Vignale以及全新上市的電能跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E GT；此外，更同步規劃互動小遊戲、打卡贈隱藏版好禮以及現場購車限定優惠等多元活動，歡迎喜愛Ford的消費者闔家蒞臨賞車。
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為讓全台消費者皆能近距離接觸Ford產品鮮明駕馭樂趣、完整科技配備等多重優勢，福特六和於車展規劃展示多款熱銷車款；當中成功開創「純正運動跑旅」新格局的New Ford Kuga，除提供1.5L及2.0L高效汽油渦輪雙動力外，更以飽富運動性能跑格的ST-Line車型，以及彰顯義式隱奢優雅的Vignale車型，同步滿足不同風格之消費者用車需求，並成功站穩台灣中型休旅級距。至於持續以同級最豐富編成寫下同級標竿的New Ford Focus，除原有「與德同規」的Hatchback五門掀背車型、Wagon旅行車型、Active跨界休旅以及純正德規ST性能車型外，近期更新增德規跨界心休旅Active Wagon，以全面到位的科技配備、高效渦輪動力及靈活空間收納機能，打造出同級最為堅強的車系陣容。
適逢送兔迎龍喜逢春、國人換車過好年，除北、中、南Ford全台巡迴車展接連開跑外，福特六和1月同步推出加碼購車優惠；即日起至1月31止，凡購買New Ford Focus、New Ford Kuga及New Ford Tourneo Connect旅玩家指定車型，即享最高100萬0利率及5年原廠保固（3年原廠保固＋2年加值型延長保固），大幅降低消費者入主Ford優質車款門檻；購入New Ford Focus及New Ford Kuga指定車型，更加碼贈氣泡水機或濕拖清潔機器人，原Ford車主換購指定車型另享有1萬元配件金專屬優惠；此外，Ford新世代美式正宗皮卡The All-New Ford Ranger XLT及New Ford Mustang EcoBoost®Premium活動期間同步祭出129.9萬元、179.9萬元現金價優惠，本月入主Ranger XLT更享有原廠後斗分隔板升級優惠（原價45,000元），讓全台消費者皆能夠輕鬆入主Ford優質新車。
日期
活動地點與時間
1月13日（六）至1月14日（日）
高雄漢神巨蛋（戶外廣場燈柱區）週六、週日11：00–22：00
1月20日（六）至1月21日（日）
台中三井LaLaport（北館一樓舞台區）週六、週日10：30–22：00
車款
優惠活動內容
New Ford Focus
2023年12月30日至2024年1月31日止
全車系享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）。
入主指定車型（Hatchback／Active／Active Wagon／Wagon）再贈「SodaStream TERRA 快扣機型氣泡水機」，原Ford車主換購指定車型再享1萬元配件金。