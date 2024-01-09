Mazda SKYACTIV-DRIVE 動力科技獲頒「日本機械振興協會會長獎」
MAZDA 全新世代以 Large Product Group 縱置後驅平台技術打造而成的首款旗艦休旅代表作 ALL-NEW MAZDA CX-60，不僅是同級唯一縱置引擎後輪驅動 SUV 車格定位，輔以前獨立雙 A 臂、後獨立多連桿懸吊配置，更首度搭載與 MAZDA MX-5 同級的 KPC 車身平衡控制技術，成為同級中唯一追求極致機械工藝的代表，也讓消費者能夠在以前驅休旅車為主的價格帶裡，有不同以往的全新選擇。結合優雅細膩的日式造車工藝、全新進化的魂動設計、與向來蔚為同級標竿的車室內裝質感同步配置雙 12.3 吋大型顯示幕，ALL-NEW MAZDA CX-60 以優異的產品實力及顛覆級距的競爭性價格，自 2023 年 10 月在台灣發表以來，除了引起市場熱烈討論也反映出銷售佳績，至今接單已累積逾千台，其中搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的高階車型 33T 佔比 30%，超過 6 成的車主選擇加價 3 萬元升級 Premium Sport/ Premium Modern 特仕內裝；配備 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S 車型接單佔比 70%，當中有超過 85% 的車主選擇搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的版本，展現消費者對於 MAZDA 以追求駕馭樂趣的造車理念與全新 MAZDA CX-60 產品本質的認同。
2GameSome - 有車賞
成就 ALL-NEW MAZDA CX-60 最佳駕駛體驗，除了嶄新的縱置後驅平台技術，其中關鍵的動力科技也包含首次搭載在量產車型上，由 MAZDA 自主研發的全新 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統，在日前也榮獲第 58 屆「日本機械振興協會會長獎」的肯定。全新 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統以電子控制多片式離合器取代傳統自排變速箱的扭力轉換器，藉由全新變速箱製成技術，創造出比傳統更輕盈的離合器，不僅可減少動能損耗，讓車主能明顯感受到直接迅速且富節奏的換檔反應，在車輛高速巡航時，可以更低的轉速強化省油減碳特性，同時維持車室靜肅性，帶給駕駛有如手排車般且更加精緻的駕馭感受，也因應縱置後驅平台量身打造的變速箱設定，為 ALL-NEW MAZDA CX-60 座艙配置最佳化，讓駕駛得以透過最自然舒適的行駛姿勢，展現 MAZDA 日本職人工藝的精湛技術。
感謝眾多 ALL-NEW MAZDA CX-60 準車主以實際行動支持 MAZDA 專注於駕馭樂趣研發的造車理念，讓全新MAZDA CX-60 獲得傑出的銷售佳績，台灣馬自達將持續向原廠爭取產能，儘速交付予車主。首批交付的 ALL-NEW MAZDA CX-60 為正 2024 年生產的 CX-60 25S 車型，預計將於 1 月底到港，在 2024 農曆年前陸續交車，也歡迎所有喜愛 ALL-NEW MAZDA CX-60 的車迷朋友們前往全台 MAZDA 展示中心預約試乘，感受精湛的人馬一体駕馭樂趣。