▲Gogoro 電池異常再發第二波公告！找出問題並提出解決方式

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親愛的 Gogoro Network 用戶：
提供穩定的電池交換服務與安全的騎乘體驗，是我們對消費者最重要的承諾。近期部分電池電力供給異常、車輛異常觸發緩行模式或無法啟動，Gogoro Network 為此再次致上最深的歉意。我們在 2023/12/11 向全體用戶說明了初步的處理方式與補償措施後，經過進一步的檢測與分析，我們已規劃更完善的對應解決方案，以下資訊向全體用戶更新說明：
造成目前已知的異常狀況，主要有以下兩個原因：
- 部分電池的微處理器啟動電源元件，因元件供應商之特定封裝廠的交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行。
- 我們持續取回系統或用戶回報異常的電池，目前已經回收超過一萬顆，避免異常電池影響用戶。
- 依據元件供應商提供的生產履歷，我們預防性額外匡列有可能發生異常的電池七萬顆，將逐步取回並更新上述元件。在接下來的數週內，我們會針對持有這些電池的用戶寄送另一封電子郵件，煩請您於收到郵件後，撥空協助到全台任一 GoStation 完成電池交換，以利後續電池回收與處理。
- 僅有部分 Gogoro 車輛與部分宏佳騰車輛因國際通用版韌體（支援車載診斷系統 OBD）與台灣車輛硬體（無安裝 OBD）之相容性問題，有可能產生電子控制器 (ECU) 通訊異常，於行進間或暫停時誤觸發低電量車輛緩行模式。
- Gogoro 車輛處理方法：
- 接下來數天內，Gogoro 將對受影響的車主寄送另一封電子郵件，告知車輛將透過電池交換或是前往服務中心等方式完成車輛 ECU 韌體更新。
- Gogoro 車輛處理方法：
- 與此同時，Gogoro 正與車輛主管機關密切聯繫，預計於 2024/1/19 前針對受影響車輛提出自主性召回計畫。
- 如果您的車輛無需更新車輛 ECU 韌體，您將不會收到其他的電子郵件。
- 宏佳騰車輛處理方法：
- 宏佳騰將對受影響的車主另行寄送一封電子郵件，告知車輛將透過電池交換或是前往服務中心等方式完成車輛 ECU 韌體更新。
- 對全體用戶，提供兩個月電池帳單 9 折：2023 年 12 月當期（ 2024 / 1 / 10 或 2024 / 1 / 25 出帳）與2024 年 1 月當期（2024 / 2 / 10 或 2024 / 2 / 25 出帳）全部新增費用均為 9 折，於帳單直接折扣。
- 自 2023 年 12 月起至 2024 年 1 月底，對交換到異常電池或異常觸發緩行模式的用戶，該月當期電池帳單全免：
- 凡交換到異常電池的用戶，該月當期的新增費用直接全額減免。
- 凡遭遇 Gogoro 車輛因韌體、硬體相容性產生與電子控制器通訊異常而進入緩行模式的用戶（本項檢測需將車輛移動至服務中心透過車檢電腦施作），該月當期的新增費用亦全額減免。
- 以上兩種補償措施將擇優進行，系統會自動完成帳單折扣或全額減免。異常電池交換完成或回廠檢測後兩天內，Gogoro App 及 Gogoro Network App 會在「我的帳號」頁面上方顯示適用減免資訊，您無需額外聯繫客服人員。上述提供折扣或減免不包含前期未繳費用或違約金。