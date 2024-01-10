▲洋蔥式拉皮2.0！「全層次結構式拉皮」精細安全，逆轉時光

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長期微整導致成效不佳 同時增加傳統拉皮困難度整形診所院長林敬鈞表示，其實許多人遇到上述問題，通常一開始都會先以微整形改善，效果也確實能持續一段時間，卻不是長久之計，因為微整過於頻繁，後續成效也會隨之降低。他也分享，其實有許多長年微整的女性，進行傳統拉皮手術時，會因為皮膚狀態影響拉皮成效，導致無法達到預期效果而失望。
林敬鈞醫師說明，臉部皮膚共分為五層，由外而內包含表皮、皮下脂肪、SMAS筋膜層、SMAS筋膜下空間與韌帶沾黏區；最後則是深層筋膜，內含顏面神經、唾液腺等重要組織。而多次微整形後的肌膚，會增加傳統拉皮手術困難度，較無法達成精細緊緻效果，讓效果大打折扣，這時候就需要透過更高階的新式拉皮手術來改善臉部肌膚，才能精確提升緊實感。
「全層次結構式拉皮」 精準分離第三區第四層，全角度拉提復位林敬鈞解釋，以上述健身教練來說，他來諮詢時，對於自己的健康體態是相當滿意的，唯獨「垂垂老矣」的臉部與表情讓他鬱鬱寡歡，健身事業因需要與人交流溝通，但他卻因為哭喪臉，常被誤認在生氣，時間一久，大家害怕與他親近，也間接流失客源。
經過與健身教練詳細溝通，他最後選擇「全層次結構式拉皮」進行中下臉拉皮來改善臉部狀態。林敬鈞醫師說明，不同於傳統手術，「全層次結構式拉皮」屬於高階的拉皮手術，將結構式拉皮立基在全層次拉皮上，就像剝洋蔥一樣，利用同一層次不同結構作精準式分離，才能夠提昇緊實度，讓臉部表情看起來更加自然立體、一次到位。
他進一步解釋，「全層次結構式拉皮」透過全層次剝離放鬆SMAS筋膜至第四層筋膜下空間，提升拉提復位強度，不僅僅拉三層而已，同時透過結構式分離跨越顴骨、到達靠近法令紋與木偶紋的第三區，採以高位三向定錨式固定，全角度拉緊皮膚，因為精細準確，也更能針對個人臉型設計，將臉頰、顴骨、蘋果肌作細部改善，達到更精緻的拉提復位，逆轉時光。
「內視鏡搭配顯微鏡」傷口小、恢復快 塑造自然立體感針對許多人都會擔心拉皮手術風險，會傷害臉部神經與表情，林敬鈞特別說明，「全層次結構式拉皮」有別於傳統拉皮手術，於剝開皮膚時全程使用「內視鏡」以降低組織破壞，並於全層次剝離SMAS筋膜時全程使用顯微鏡以避免傷害神經，大幅降低手術風險。也因為使用精準的內視鏡手術與顯微放大鏡，利用在耳前約3至5公分隱痕短疤，精準剝離讓傷口相對小、恢復期也較快，減少術後不便，適合忙碌的現代民眾。
醫師最後提到，「全層次結構式拉皮」是很特別的高階拉皮手術，能完整解決許多過去無法處理的拉皮問題，增加自然、立體、緊實度。針對想要小臉、皮膚鬆弛下垂嚴重、甚至做過削骨手術臉部下垂、拉皮手術失敗、微整成效不佳的患者，也可以與醫師討論，找出適合的方式來改善鬆垂的臉部。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60237
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