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年前裝修工程藏危害！　便宜行事恐釀中毒、火災、爆炸

▲年前裝修工程藏危害！　便宜行事恐釀中毒、火災、爆炸
▲年前裝修工程藏危害！　便宜行事恐釀中毒、火災、爆炸

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少民眾為了迎接居家新氣象，紛紛在年前進行翻修。台北市內湖區一處民宅1月2日夜間發生2名裝修工程勞工死亡的案件！台北市政府勞動局局長高寶華呼籲，許多民宅或店家找來室內裝修業者進行裝潢作業，業者若便宜行事，現場未做好有機溶劑危害預防措施，置勞工於危險當中，容易發生職業災害，雇主不可不慎。

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據台北市消防局通報，報案人稱現場疑似有強力膠氣味，2名勞工送醫前已無生命跡象。台北市勞動檢查處3日即派員赴現場，針對作業環境與勞工死亡之因果關係進行了解調查，後續將依司法相驗結果處理。

勞動局提醒，室內裝修常使用甲苯加入環氧樹脂（epoxy）進行防水噴布，或加入強力膠進行木板黏合，或用於清潔、塗飾等作業，若沒注意通風、火源，可能因吸入過多有機化學溶劑而中毒，或造成火災、爆炸等危害。



▲112年下半年北市出現多例室內有機溶劑作業傷亡事件。（台北市政府勞動局提供）

8招預防措施　違規最重罰30萬並勒令停工

勞檢處處長梁蒼淇表示，雇主有使勞工於通風不良之場所使用含揮發性有機溶劑作業前，應使勞工接受至少3小時危害性化學品教育訓練，現場要通風換氣，勞工應配戴正確之防護面罩。作業時，有機溶劑作業主管應於現場指揮、監督，進行揮發性有機溶劑蒸氣濃度監測，並嚴禁使用任何火源，以保障勞工在有機溶劑危害的場域工作時的健康與安全。若雇主未做好防護措施而發生職業災害，將以違反職業安全衛生法等相關規定，處以3至30萬元罰鍰。

１教育訓練

雇主有使勞工於通風不良之場所使用含揮發性有機溶劑（如甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等）作業前，應使勞工接受至少3小時危害性化學品教育訓練。

２化學品標示及SDS安全資料表

作業現場應備有危害性化學品安全資料表，容器應張貼危害標示。

３通風換氣

室內進行有機溶劑相關作業時，應依作業性質採取密閉措施、局部排氣或整體換氣措施，並使有機溶劑濃度降至容許濃度以下。

４防護運具

勞工進行有機溶劑作業時，應配戴可過濾有機溶劑蒸氣之防毒面罩或輸氣管面罩，並定期確認其密合度。

５作業主管

勞工進行有機溶劑作業時，有機溶劑作業主管應於現場進行指揮、監督、管理。

６有害氣體濃度監測

作業時應實施有害氣體濃度監測，以確保不致發生立即危險情事。

７容器密閉

未使用或使用完畢之有機溶劑容器，英語已蜜蜂或使用排氣設備將蒸氣排除在外。

８禁止火源

勞工進行有機溶劑作業時，除應立有機溶劑注意事項告示牌，也嚴禁使用任何火源




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60490

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