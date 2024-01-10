▲ 電動車持續成長、銷售量達37.6萬輛 BMW集團在2023年寫下歷史新高成就

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2023年的汽車市場表現優異，一部分原因是來自原物料供給的恢復，而BMW也開出了亮眼的成績單，寫下了2,555,341輛的成就，其成長幅度來到6.5%，這當中包含了BMW的2,253,835輛(成長7.3%)、BMW M性能子品牌的202,530輛(成長14.3%)、Mini的295,474輛(成長0.9%)、Rolls-Royce勞斯萊斯的6,032輛(成長0.2%)以及BMW Motorrad的209,257輛(成長3.1%)，電動車部分來到376,183輛，佔比BMW品牌車輛超過16%，達成品牌目標，同時電動化的車款(包含純電以及PHEV)來到566,486輛，成長30.6%，各品牌表現都相當優異。
而如果用地區來區分的話，歐洲市場部分來到942,805輛(成長7.5%)，德國市場為281,986輛(成長11.7%)，亞洲市場為1,070,142輛(成長4.1%)，中國市場為824,932輛(成長4.2%)，美洲市場為480,380輛(成長9.3%)，而在美國部分則是395,741輛(成長9.4%)，基本上在各個地區的表現也都非常優異，另外電動車部分要知道iX2等到今年才會開始交車，i5在去年度也不是全年度都有販售的車型，因此今年的電動車佔比應該還會再提高一些，而整體市場可能要過了第一季之後才會比較明朗。