《X戰警》亞當坎圖闌尾癌病逝！享年42歲 妻子心碎：很快會再見
曾演出《X戰警：未來昔日》墨西哥男星亞當坎圖（Adan Canto），傳出8日因闌尾癌病逝，享年42歲。公司代表聲明證實死訊，悲痛表示「我們會永遠記得他。」妻子也在IG上發文向他道別「Forever my treasure Adan, see you soon（我永遠的摯愛亞當，我們很快會再見）。」
記者薛羽彤／綜合報導
亞當坎圖曾在《X戰警：未來昔日》飾演「太陽黑子」一角，之後也參與Netflix影集《指定倖存者》（Designated Survivor），飾演白宮幕僚長亞倫，並藉由該角色打開知名度。亞當坎圖突然癌逝，身後留下妻子和一對年幼子女，讓不少人感到哀傷。
亞當坎圖的IG今（10）日早上也發文表示，「一個從不抱怨的人，卻激勵了這麼多人。我們永遠愛你 Adan」。亞當坎圖最近一部作品是福斯影集《清潔工》，製片商華納影業也為他發文哀悼，「得知亞當坎圖去世的消息，我們非常難過。他是一位出色的演員和親愛的朋友，自從十多年前他在美國首次亮相《追隨者》以來，我們很榮幸他成為華納兄弟電視和FOX娛樂大家庭的一員。」
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