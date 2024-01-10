玄彬、孫藝真偷捐1.5億！非粉絲都被暖到：比炫耀豪宅的人帥多了

《X戰警》亞當坎圖闌尾癌病逝！享年42歲　妻子心碎：很快會再見

▲《X戰警》亞當坎圖因闌尾癌病逝，享年42歲。（圖／adancanto IG）
▲《X戰警》亞當坎圖因闌尾癌病逝，享年42歲。（圖／adancanto IG）

記者薛羽彤／綜合報導

曾演出《X戰警：未來昔日》墨西哥男星亞當坎圖（Adan Canto），傳出8日因闌尾癌病逝，享年42歲。公司代表聲明證實死訊，悲痛表示「我們會永遠記得他。」妻子也在IG上發文向他道別「Forever my treasure Adan, see you soon（我永遠的摯愛亞當，我們很快會再見）。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲妻子發文淚別亞當坎圖，表示兩人很快就再見面。（圖／stephanie.a.canto IG）
▲妻子發文淚別亞當坎圖，表示兩人很快就再見面。（圖／stephanie.a.canto IG）
亞當坎圖曾在《X戰警：未來昔日》飾演「太陽黑子」一角，之後也參與Netflix影集《指定倖存者》（Designated Survivor），飾演白宮幕僚長亞倫，並藉由該角色打開知名度。亞當坎圖突然癌逝，身後留下妻子和一對年幼子女，讓不少人感到哀傷。

▲亞當坎圖知名的作品還有影集《指定倖存者》。（圖／adancanto IG）
▲亞當坎圖知名的作品還有影集《指定倖存者》。（圖／adancanto IG）
亞當坎圖的IG今（10）日早上也發文表示，「一個從不抱怨的人，卻激勵了這麼多人。我們永遠愛你 Adan」。亞當坎圖最近一部作品是福斯影集《清潔工》，製片商華納影業也為他發文哀悼，「得知亞當坎圖去世的消息，我們非常難過。他是一位出色的演員和親愛的朋友，自從十多年前他在美國首次亮相《追隨者》以來，我們很榮幸他成為華納兄弟電視和FOX娛樂大家庭的一員。」

▲亞當坎圖8日病逝，享年42歲。（圖／adancanto IG）
▲亞當坎圖8日病逝，享年42歲。（圖／adancanto IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

周海媚病逝享年57歲！任達華憶起她生前身體狀況「容易瘀傷」

「國寶」司馬中原病逝！最後身影曝光　14天前與家人相聚露笑顏

本土漫畫家蕭言中走了！不敵大腸癌病逝　吳淡如：一聽消息已隔世

Ella老公賴斯翔爆「偷捅刀Hebe」！推妻上女一　暗指義大利麵事件

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選