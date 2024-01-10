《X戰警》亞當坎圖闌尾癌過世！醫警告8大前兆：嚴重致死率達50%
曾演出《X戰警：未來昔日》的墨西哥演員亞當坎圖（Adan Canto），驚傳因闌尾癌病逝，享年42歲。汐止國泰綜合醫院大腸直腸外科主治醫師陳樞鴻表示，闌尾癌是少見的結腸癌特殊類型，僅佔大腸癌的1至5%，整體發生率小於1%，若有體重突然減輕、不明原因貧血、腹痛、消化不良、食慾減退、血便、肛門疼痛等症狀應立即就醫觀察，一旦闌尾破裂引發敗血症，致死機率可能高達50%以上。
記者張志浩／綜合報導
陳樞鴻指出，闌尾癌可是因爲腫瘤較大而阻塞闌尾腔，造成腔內壓力增高或壓迫闌尾系膜引起闌尾缺血、充血並引起感染；若腫塊壓迫膀胱，可能出現頻尿、尿急等症狀，壓迫輸尿管則可能導致腰部脹痛、腎盂積水等，通常手術切除是最有效的治療，一般預後較好，5年存活率可達90%以上。
🟡闌尾癌8大前兆
1、體重突然減輕
2、不明原因貧血
3、腹脹、腹痛、消化不良、食慾減退
4、腹部有腫塊
5、大便帶血或出現黑便
6、糞便內有膿血或粘液血絲
7、大便頻繁或腹瀉便秘交替
8、肛門潰瘍或持續性的肛門疼痛
陳樞鴻表示，闌尾腫瘤體積較小，常無特殊症狀和體癥，疼痛特點與急性或慢性闌尾炎很相似，早期常被診斷為闌尾炎，手術前不容易確診，雖然闌尾癌預後好、發生率不高，但仍要提醒，闌尾炎或闌尾癌一旦闌尾破裂，造成腹膜炎引發敗血症，或癌細胞瀰漫腹腔，致死機率可能高達50%以上。