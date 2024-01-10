教練不用到場一對一，Lamborghini Telemetry X系統提供遠端駕駛教學指導
現今科技技術能讓車輛變得易控，甚至多數人都能將車開得頗快，就連超跑亦是如此，但若要進一步發揮車輛性能或創造更快單圈就需要更高階的駕駛技巧，以往教練需在旁指導或觀看數據進行糾正，現在不用實際到場了，Lamborghini的Telemetry X系統透過即時回饋與觀看就能在遠端提供指導服務。
Carture 車勢文化
現今科技技術讓超跑都變得易控好開，並且能讓多數人將車開得頗快，不過要好好發揮車輛性能，或是要在賽道上創造更快單圈，就必須要有更高階的技巧才行，因此欲提升自身技巧的玩家或車手就會尋求教練指導。
以往教練會坐在一旁或是觀看數據來針對錯誤之處進行指導，但現在不用實際到場教學這麼麻煩了，因為Lamborghini在本屆的CES展帶來Telemetry X遠端指導系統。透過5G線上與車輛數據紀錄收集，位在遠端的教練能透過即時傳來的駕駛畫面與駕駛的心率、呼吸等狀態進行指導，不僅如此Telemetry X系統還具備語音助理功能，該助理會根據車輛數據和駕駛狀態提供路線與煞車點指示，如此一來讓駕駛學習更好的駕駛技巧。