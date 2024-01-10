▲她難久站竟是「8公分子宮肌瘤」惹禍　1無創手術治療隔日即能工作

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子宮肌瘤8公分大 海芙刀無創手術除困擾童綜合醫院婦產部劉錦成主任診察後，確認患者的肌瘤已經長大到8公分，並且血紅素指數只剩下5.8gm/dL，已經是嚴重貧血情況，需要積極治療。但患者因為需要儘快回到職場工作，並且表達不想要開刀的想法，劉錦成主任建議可以進行海芙刀無創手術。治療後即返家休養。術後恢復良好，1周後回診，患者即表示腰痠、腳痛的狀況有明顯改善；1個月後回診，上班久站也沒有發生到腰痠與腳痛等不適症狀。
超音波熱效應無傷口 術後即能恢復正常生活劉錦成主任指出，因病患個人與工作上的需求，使用非侵入性的海芙刀進行無創手術，利用超音波熱效應，從體外將能量集中焦點在體內子宮肌瘤，進而子宮腫瘤凝固性消融，達到治療之目的，子宮組織及其他正常器官不受到損傷。因為不必全身麻醉、完全沒有腹部或子宮傷口、不出血、不沾黏、無輻射線等，所以術後就能迅速恢復正常生活和工作，對於想要懷孕的婦女更擁有備孕期短、日後生產不需剖腹的優點。
定期婦科檢查 早發現早治療劉錦成主任呼籲，雖然子宮肌瘤是婦科最常見的良性腫瘤，但若患者不進行治療，將可能承受更多的痛苦，如月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰痠背痛、嚴重者導致貧血、流產、不孕等。因此可定期進行婦科檢查，由專科醫師進行專業診療，即早發現疾病即早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60501
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