柯P凱道之夜仿「紅磡」 吳思瑤：不做台版民主之夜要學習香港？
選戰倒數72小時，賴清德、蕭美琴競選總部今（10）日召開「團結護國迎向勝利之夜 雙北站出來」記者會，宣布明後兩日賴蕭車掃路線與選舉造勢晚會資訊，而媒體問及民眾黨總統候選人柯文哲將在凱道選前之夜參考香港紅勘演唱會四面台模式，對此賴清德競選總幹事潘孟安回應，要做怎麼樣的設計是他的家務事；台北競選總部總幹事吳思瑤則質疑，為何不打造台版民主之夜，「而是要學習香港紅磡演唱會？」
記者陳威叡／台北報導
柯文哲選前之夜將在凱道舉辦造勢晚會，有媒體報導指出，幕僚有意打破過去藍綠造勢設計，將參考香港紅勘演唱會四面台模式，規劃在景福門附近另設一處能環顧四周的小舞台，讓柯文哲從小舞台再走向主舞台，象徵由民眾將柯文哲送進總統府。
對此潘孟安表示，每個政黨有其發展願景，民眾黨要做什麼樣的設計是他們的家務事，於予尊重；而吳思瑤則質疑，為何不打造台版民主之夜，而是要學習香港紅磡演唱會，強調投票守護台灣，台灣更不能成為第二個香港。
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