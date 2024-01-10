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高雄春天藝術節來了！精彩節目首波1/16開賣

▲高雄春天藝術節「草地音樂會」年年吸引眾多民眾參與。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄春天藝術節「草地音樂會」年年吸引眾多民眾參與。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

每年二月底到七月登場的「高雄春天藝術節」，今年已來到第15年，主辦單位高市府文化局與高雄愛樂文化藝術基金會感謝樂迷戲迷的等待，2024年首波節目將於1/16星期二中午正式啟售，早鳥優惠七五折直到2/15。

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高雄春天藝術節開春後如期在高美館草坡上舉辦的重點活動，有紀念緬懷、祈望愛與和平的2/25「出日頭」二二八草地音樂會、二場經典不朽的全版電影3/2-3《超人》與3/9-10《回到未來》草地音樂會。

▲「2024高雄春天藝術節」節目總表。（圖／高市府文化局提供）
▲「2024高雄春天藝術節」節目總表。（圖／高市府文化局提供）
高市交、高市國兩樂團與名家音樂節目：高市交邀請首度來台曾獲帕格尼尼首獎的義大利小提琴家朱塞佩‧吉博尼Giuseppe Gibboni《浮士德狂響》、世界鋼琴大賽三冠王的烏克蘭鋼琴家亞歷山大‧伽佛利佑克Alexander Gavrylyuk《王者榮耀》、與自製旗艦歌劇《托斯卡》卡司陣容堅強更是不容錯過外。第二次與高市國合演的旅美小提琴家呂思清《傳奇‧大曲》、DJ大賽台灣總冠軍丁培倫《虛實之間CYBERCITY 2050》以及與北市國共同演出的《蝶語雙城》音樂會；當然還是有兩齣樂團精心製作的親子音樂會《超人媽媽》、《小太陽》提供孩子們歡樂滿滿的音樂篇章。

國際戲劇方面有今年5/18-19再回到高雄正式演出的日本能劇《媽祖》；以及四月邀請巴西盧米亞托光影劇團出演《海洋的美麗傳說》。

另外，響座劇場與永興樂皮影劇團將台灣皮影戲發展之路如實呈現的「光之路」邀請大家來探究台灣皮影戲最輝煌的時代與記憶；「小劇場」四個團隊、四齣節目都在駁二正港小劇場演出。「歌仔戲」及「豫劇」更有不斷打破場域極限的「環境舞蹈」，這次舞蹈家們選擇在逍遙園、中都唐榮磚窯廠與打狗英國領事館官邸，以新編舞蹈融入地景，創造更多與靈動肢體相接合的瞬間美好。

「2024高雄春天藝術節」1/16啟售後整整一個月至2/15部分節目享早鳥七五折優惠(最低票價不折扣/草地音樂會4張九折)，各節目多有規劃青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：更多早鳥、節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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