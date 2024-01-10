高雄春天藝術節來了！精彩節目首波1/16開賣

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高市交、高市國兩樂團與名家音樂節目：高市交邀請首度來台曾獲帕格尼尼首獎的義大利小提琴家朱塞佩‧吉博尼Giuseppe Gibboni《浮士德狂響》、世界鋼琴大賽三冠王的烏克蘭鋼琴家亞歷山大‧伽佛利佑克Alexander Gavrylyuk《王者榮耀》、與自製旗艦歌劇《托斯卡》卡司陣容堅強更是不容錯過外。第二次與高市國合演的旅美小提琴家呂思清《傳奇‧大曲》、DJ大賽台灣總冠軍丁培倫《虛實之間CYBERCITY 2050》以及與北市國共同演出的《蝶語雙城》音樂會；當然還是有兩齣樂團精心製作的親子音樂會《超人媽媽》、《小太陽》提供孩子們歡樂滿滿的音樂篇章。
國際戲劇方面有今年5/18-19再回到高雄正式演出的日本能劇《媽祖》；以及四月邀請巴西盧米亞托光影劇團出演《海洋的美麗傳說》。
另外，響座劇場與永興樂皮影劇團將台灣皮影戲發展之路如實呈現的「光之路」邀請大家來探究台灣皮影戲最輝煌的時代與記憶；「小劇場」四個團隊、四齣節目都在駁二正港小劇場演出。「歌仔戲」及「豫劇」更有不斷打破場域極限的「環境舞蹈」，這次舞蹈家們選擇在逍遙園、中都唐榮磚窯廠與打狗英國領事館官邸，以新編舞蹈融入地景，創造更多與靈動肢體相接合的瞬間美好。
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