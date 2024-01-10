▲大掃除專輯｜又油又髒！廚房油煙積垢沒清洗　3地點火災易擴大

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排油煙管又長又貫通 3地點火勢恐擴大一般家庭中排油煙管，管路設計較短且直通戶外，火災造成損失較小但仍不可輕忽；但營業用排油煙管，管路設計較長又貫通天花板或地板之間，一旦管內油垢起火不易撲滅，造成火勢迅速擴大損失嚴重，此類火災最常發生在長時間產生大量油煙的燒烤店，其次為油炸店、快炒店。
消防局呼籲，不管是家庭或營業用廚房的排油煙管必須定期檢查，發現內部累積油垢需立即清理。另外，營業用廚房可於排油煙管及油煙罩裝設「簡易自動滅火設備」，於火災發生初期自動滅火，防止火勢擴大延燒。
此外，瓦斯爐具可選用具有「熄火安全裝置」功能之瓦斯爐，此款裝置偵測到爐火熄滅，可自動遮斷瓦斯，避免瓦斯持續洩漏造成危險，有效預防爐火烹調不慎所造成之火災案件。
慎防假借免費消防講座名義 推銷消防產品！另外，中華民國內政部消防署也在臉書提醒民眾，近來接獲多起民眾詢問訊息或電話，表示有自稱協會或訓練單位人員打電話通知或以傳真通知，以免費辦理消防宣導講習的名義進入公司講課，並藉機推銷消防相關產品。
消防署再次重申，消防署及各地方消防機關均無委託任何民間機構辦理消防宣導講習或訓練課程，也不會主動提出要免費幫公司上課或講習。另外，防火宣導志工或消防人員實施防火宣導時，都會穿著制服或攜帶識別證件。對於來路不明的公司、公會、協會或單位，請提高警覺！
１如果有防火宣導的需求，可直接向當地消防機關洽詢，或到消防署消防防災館(https://www.tfdp.com.tw/)下載相關文宣資料。
２若公司行號接獲任何以消防機關名義要求進行消防安全講習，可在接到通知後向當地消防機關查詢真偽。
３若有任何恐嚇或騷擾行為，可檢具相關事證向警察單位檢舉。
４若有消費爭議或需要諮詢，可撥打1950全國性消費者服務專線喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60427
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