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劉尚謙參政想法深埋31年！投身桃園立委選舉　曾與陳美鳳有段情

▲劉尚謙參選今年的桃園立委，他在演藝圈多年，3名子女也是藝人，他還和陳美鳳有過一段情。（圖／民視）
▲劉尚謙參選今年的桃園立委，他在演藝圈多年，3名子女也是藝人，他還和陳美鳳有過一段情。（圖／民視）

記者薛羽彤／綜合報導

69歲資深藝人劉尚謙演過多部戲劇，去年的八點檔《市井豪門》也有他的蹤影，近年來他將重心擺在宗教信仰。日前他獲復康聯盟黨推薦，以本名劉睿宸登記參選第十一屆立法委員選舉，選區為桃園市第六選舉區。事實上，他想從政的想法已埋藏31年。

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▲資深演員劉尚謙參加這次立委選舉，媒體人黃揚明看到之後選舉公報後才發現，讓他也覺得備感溫馨。（圖/中選會網站）
▲資深演員劉尚謙獲復康聯盟黨推薦，參加這次立委選舉。（圖/中選會網站）
劉尚謙出道將近50年，演過多部戲劇，和大導演李安還曾是同學。而他3個兒子女兒也是藝人，分別為劉至翰、劉致妤，另一個兒子孫沁岳則是和女友所生。劉尚謙年輕時長相帥氣，情史豐富，擁有兩段婚姻，也曾和「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳有過一段情。當時陳美鳳才21歲，兩人交往過3年，熊海靈也是前女友之一。

▲▼陳美鳳1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線，只做小醫美。（圖／記者陳明中攝、翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳曾和劉尚謙有過一段情。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
劉尚謙接受《NOWnews今日新聞》電訪時透露，曾有機會代表國民黨在老家花蓮選立委，結果學長魏木村拜託他讓出名額，誰知一選完魏木村因賄選被抓。31年過去了，劉尚謙決定重回國民黨懷抱，捲土重來選在居住多年的桃園征戰，詢問桃園區能否推薦他參選，但黨部回覆早已有內定人選。

後來，他和去年9月才成立的新政黨「復康聯盟黨」主席理念相同，加入該黨並披起新戰袍，投入2024年立委選舉。他在黨中是宗教文化主任委員，沒有當頭的想法「我覺得能做事比較重要」。對於父親投身政治，兒子劉至翰表示：「只要爸爸身體健康，做對的事情就會全力支持。」

▲70歲劉尚謙改當廟公多年，凍齡狀態曝光，近期回歸拍戲同框兒子劉至翰。（圖／民視）
▲69歲劉尚謙（右）投身今年立委選舉，兒子劉至翰表示支持。（圖／民視）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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