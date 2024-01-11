劉尚謙參政想法深埋31年！投身桃園立委選舉 曾與陳美鳳有段情
69歲資深藝人劉尚謙演過多部戲劇，去年的八點檔《市井豪門》也有他的蹤影，近年來他將重心擺在宗教信仰。日前他獲復康聯盟黨推薦，以本名劉睿宸登記參選第十一屆立法委員選舉，選區為桃園市第六選舉區。事實上，他想從政的想法已埋藏31年。
記者薛羽彤／綜合報導
劉尚謙出道將近50年，演過多部戲劇，和大導演李安還曾是同學。而他3個兒子女兒也是藝人，分別為劉至翰、劉致妤，另一個兒子孫沁岳則是和女友所生。劉尚謙年輕時長相帥氣，情史豐富，擁有兩段婚姻，也曾和「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳有過一段情。當時陳美鳳才21歲，兩人交往過3年，熊海靈也是前女友之一。
劉尚謙接受《NOWnews今日新聞》電訪時透露，曾有機會代表國民黨在老家花蓮選立委，結果學長魏木村拜託他讓出名額，誰知一選完魏木村因賄選被抓。31年過去了，劉尚謙決定重回國民黨懷抱，捲土重來選在居住多年的桃園征戰，詢問桃園區能否推薦他參選，但黨部回覆早已有內定人選。
後來，他和去年9月才成立的新政黨「復康聯盟黨」主席理念相同，加入該黨並披起新戰袍，投入2024年立委選舉。他在黨中是宗教文化主任委員，沒有當頭的想法「我覺得能做事比較重要」。對於父親投身政治，兒子劉至翰表示：「只要爸爸身體健康，做對的事情就會全力支持。」
※【NOWnews 今日新聞
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