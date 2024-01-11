▲嬰幼兒「免疫負債」危機！　羅一鈞曝RSV疫苗最快今年開打

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疫苗三大里程碑台灣疫苗推動協會10日公布由全台上百位醫護人員票選出的「2023年十大疫苗新聞」。羅一鈞表示，民眾對於接種疫苗的概念越來越接受，2023年疫苗接種創下三大里程碑：
一、公費肺炎鏈球菌疫苗降低年齡層及擴大對象
開放公費肺炎鏈球菌疫苗給65歲以上長者接種，日前也已開放55~64歲原住民免費接種。
二、兩大防制工作推動
上半年猴痘疫情嚴峻，透過民間團體推動高風險族群施打疫苗，成功達成7週0病例，台灣邁向清零目標，距世衛組織連續3個月的猴痘根除標準已達到一半；另外，新冠疫苗在去年上半年推動「疫苗+1」搭配解封降級，不過下半年XBB疫苗就比較難推動。羅一鈞表示，希望民眾了解新冠疫情正在回升，隨著變異株不斷變化，接種疫苗也要更新，就像每年要打流感一樣，將來新冠疫苗有可能成為季節性疫苗。
三、自費市場疫苗反應熱絡
去年的自費疫苗市場十分熱絡，包括腸病毒疫苗、輪狀病毒跟水痘追加劑，去年增加2家國產腸病毒疫苗，已於6月7月陸續提供市面，這3款疫苗目前也都有在討論是否要擴大納入到公費接種範圍內。另外，RSV疫苗也正在跟食藥署申請藥證，今年可望進入自費市場。
至於各類公費疫苗是否會進一步擴大給付？羅一鈞回應，公費疫苗仍繼續努力中，輪狀病毒跟水痘追加接種都有在討論，自費腸病毒也要進一步做成本效益評估。施打疫苗最重要的是認知教育跟推廣，因為疫苗有科學效果、保護力、安全性，需再進一步了解民眾打跟不打的考量，傳達更正確的疫苗資訊
劉香慈懷龍寶 孕婦也可以打疫苗女星劉香慈擔任防疫大使，挺著3個月的孕肚亮相記者會，她表示由於擔憂懷孕打疫苗會影響胎兒，遲遲未打流感疫苗，結果上週在北海道感染流感後，出現頭痛、畏寒、肌肉痠痛等多種症狀，身體病了一陣子，所幸先生、小孩都有打流感疫苗，症狀較不嚴重。現場聽聞專家解說疫苗安全性，她直呼其實孕婦也可以打流感疫苗，早點打的話就不會病得那麼重了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60526
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