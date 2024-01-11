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正妹辣模淪街友8年！路邊翻垃圾桶　「弄髒自己可以避免被性侵」

▲辣模羅妮威利森當街友8年，常翻路邊垃圾桶找食物，曾說弄髒自己可以避免被性侵。（圖／翻攝自flavourmag、達志影像）
▲辣模羅妮威利森當街友8年，常翻路邊垃圾桶找食物，曾說弄髒自己可以避免被性侵。（圖／翻攝自flavourmag、達志影像）

記者楊穎軒／綜合報導

美國前泳裝模特兒羅妮威利森（Loni Willison）曾經擁有結實又火辣的身材，當過雜誌封面女郎，不過和美劇《海灘遊俠》男星傑瑞米傑克遜（Jeremy Jackson）結婚後控訴遭受家暴，還染上毒癮及身心症，至今已經在街頭拾荒長達8年，近來她被拍到在路邊翻垃圾桶、和男街友一起用塑膠布搭設棲身之處，羅妮威利森解釋，把自己弄髒是要避免被人性侵，令人唏噓不已。

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羅妮威利森2014年離婚，2年後開始在洛杉磯當街友，陸續被目擊叼著斷掉的香菸，於路邊垃圾桶翻找食物或可用物品，以及拉著載滿家當的推車等畫面，今年40歲的她變得蓬頭垢面，衣衫襤褸，雙頰凹陷、缺牙，過去健美體態消失，整個人爆瘦又憔悴，與昔日美豔模樣相差甚遠，去年底羅妮威利森與男街友合力用大帆布搭起遮雨棚，友人在修腳踏車時，她縮在棚裡休息。

▲羅妮威利森近貌曝光，她叼菸、撿垃圾，不在意旁人眼光。（圖／達志影像）
▲▼羅妮威利森近貌曝光，她叼菸、撿垃圾充飢，不在意旁人眼光。（圖／達志影像）
▲▼羅妮威利森近貌曝光，她叼菸、撿垃圾，不在意旁人眼光。（圖／達志影像）
▲▼羅妮威利森近貌曝光，她叼菸、撿垃圾，不在意旁人眼光。（圖／達志影像）
美媒訪問羅妮威利森時，她透露：「我失去了2份工作，接著一切就崩解了！」羅妮威利森說，在洛杉磯生存並不困難，因為這裡是一個富裕的地方，許多人會丟棄東西，所以很容易就可以找到食物，有時會有人給她錢買熱食或新衣服，生活還算過得去。然而，羅妮威利森表示，住在外頭也很危險，她曾經遭到歹徒搶劫，而不洗澡、把自己全身弄得髒兮兮，如此一來就沒人會想對她性侵害或性騷擾。

▲羅妮威利森（左）和傑瑞米傑克遜有過2年婚姻。（圖／翻攝自X）
▲羅妮威利森（左）和傑瑞米傑克遜有過2年婚姻。（圖／翻攝自X）
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