正妹辣模淪街友8年！路邊翻垃圾桶　「弄髒自己可以避免被性侵」

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美媒訪問羅妮威利森時，她透露：「我失去了2份工作，接著一切就崩解了！」羅妮威利森說，在洛杉磯生存並不困難，因為這裡是一個富裕的地方，許多人會丟棄東西，所以很容易就可以找到食物，有時會有人給她錢買熱食或新衣服，生活還算過得去。然而，羅妮威利森表示，住在外頭也很危險，她曾經遭到歹徒搶劫，而不洗澡、把自己全身弄得髒兮兮，如此一來就沒人會想對她性侵害或性騷擾。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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