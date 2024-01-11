國民黨推新CF酸蔡賴車子「整組壞光光」　換好師傅、台灣有未來

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楊智伃表示，112選前之夜，將於晚上七點半在板橋第一運動場舉行，並將於中視無線台、東森超視轉播，於中天新聞台、ETtoday新聞雲粉絲專頁等網路直播。出席嘉賓，除了總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康以及國民黨主席朱立倫外，前立法院院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、前台大校長管中閔、台北市市長蔣萬安、台中市市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，展現大團結氣勢。
鄧凱勛介紹當天活動青年服務團隊的任務，展現國民黨的朝氣與活力，三項最重要工作是引導現場民眾、維持秩序；與民眾互動、炒熱氣氛；並進行宣導工作，第一、投票要帶三寶，印章、身分證與投票通知單；第二、記得投給帶給台灣人民安居樂業的3號「侯康配」、9號「中國國民黨」、區域立委投國民黨提名的候選人；第三、小額募款的宣傳，只要當天捐39元以上，就送新版幹話撲克牌，限量一千份，送完為止。
康晉瑜則說明新版幹話撲克牌的內容，他表示，繼上次九合一選舉推出幹話撲克牌後，這次2024總統大選，推出尊爵特別版「民進黨出包事件簿」撲克牌，民進黨執政八年以來荒腔走板的行為，包括號稱「在路上」，卻帶領台灣人民在錯路上的正副總統蔡英文、賴清德，擔任兩張鬼牌的角色；以及把抗中當工作、親中當生活的民進黨立委趙天麟；到大陸爽賺人民幣的鄭運鵬；牽涉高端疫苗合約問題的陳建仁、陳時中等；說年輕人買不起房是沒有規劃的林右昌；台南88槍案件，讓台南府城淪為腐城的黃偉哲；國會殿堂上對立委咆哮的蘇貞昌等。康晉瑜表示，利用這次的撲克牌讓大家回顧，民進黨執政八年的傲慢與荒腔走板，一定要用選票下架民進黨。
楊智伃並公布選前最後時刻的CF宣傳影片，「國家機器被玩壞了，需要換好師傅，才有台灣的未來」，邀請不分區立委謝龍介、柯志恩擔任主角，希望透過兩位的專業顯現國民黨不分區立委名單，以及侯友宜、趙少康、區域立委等，才是最懂台灣，最懂國家治理，能帶領台灣前往更好的方向。
楊智伃指出，希望透過影片讓大家了解，引導國家道路需要一個好師傅，但人民只看到民進黨只會當老司機，不斷的亂開車，毫無營養，賴清德坐副駕的這四年，不但搞不清楚這個車子到底要如何保養？或要如何裝修？賴可能連要開去哪裡也都不曉得？成為了大家最討厭的副駕，就是永遠都在睡的那個。
「換好師傅，才有未來」，楊智伃強調，國民黨未來可以掌握國家的方向盤，一定會成為好的領導者，會了解這部車，會保養這部車，會知道我們的方向要往哪裡走，如果民進黨不懂車，不保養，不知道到底要把國家開往哪個方向？就讓專業的侯友宜、趙少康以及國民黨團隊來做。
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