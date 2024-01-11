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41歲孫儷沒修圖真面目外流　「臉部浮腫一圈」撞臉老公鄧超

▲孫儷沒修圖近貌臉部浮腫，撞臉老公鄧超。（圖／翻攝自小儷同事說微博）
▲孫儷沒修圖近貌臉部浮腫，撞臉老公鄧超。（圖／翻攝自小儷同事說微博）

記者楊穎軒／綜合報導

41歲大陸女星孫儷入行10年演出宮鬥劇《後宮甄嬛傳》翻紅，後來交出《那年花開月正圓》、《羋月傳》等代表作，曾經以《影》提名金馬獎影后，據傳她一部劇收入2.6億元，2017年官方實施限酬令，片酬才降至7千萬元。孫儷近日出席時尚活動，臉部明顯浮腫，原本古典美人的容貌有些走樣，神似老公鄧超，引發不小議論。

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▲孫儷是大陸一線女演員。（圖／翻攝自小儷同事說微博）
▲孫儷是大陸一線女演員。（圖／翻攝自小儷同事說微博）
孫儷昨（10）日現身《W》雜誌中文版舉辦的盛典，以一件改良式白色套裝踏上紅毯，「下褲失蹤」的設計秀出兩條纖細玉腿，不過紮包頭的她，露出的整張容顏疑似水腫或發福，之前的鵝蛋臉圓了一圈，不再有稜有角，現場拍攝的影片沒有修圖，圓臉更是無所遁形。

▲孫儷紅毯現場狀態。（圖／翻攝自微博）
▲▼孫儷紅毯現場狀態。（圖／翻攝自美顏濾鏡粉碎機·真實很美好微博）
▲▼孫儷紅毯現場狀態。（圖／翻攝自微博）
▲▼孫儷紅毯現場狀態。（圖／翻攝自微博）
對此，網友議論紛紛，「孫儷臉怎麼了，娘娘不是很養生嗎？怎麼狀態一般，看來還是得醫美啊」、「是打光的原因嗎？感覺變化有點大」、「不要染黃色頭髮了，顯得很劣質」、「眾所周知，甄嬛和孫儷是兩個人」、「越來越不好看了」、「面相像我二嬸」，還有人發現孫儷與老公鄧超愈長愈像，也有人緩頰：「真的沒有大家說得那麼誇張，不要拿放大鏡挑女演員。」

▲鄧超和孫儷結婚14年。（圖／翻攝自turbosun微博）
▲鄧超和孫儷結婚14年。（圖／翻攝自turbosun微博）
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