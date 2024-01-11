代價貴！韓SK會長、前第一千金鬧離婚 女方要求分走2兆韓元財產
韓國前總統盧泰愚的之女盧素英，與韓國知名財閥「SK集團」會長崔泰源的離婚訴訟糾纏數年，而據韓國法律界10日消息，二審時盧素英要求分割的財產金額，從原先的1兆韓元，提升至約2兆韓元。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合韓媒報導，盧素英與崔泰源於1988年結婚後育有3名子女，但2015年，崔泰源外遇且有私生女的醜聞曝了光，2人因此決裂。崔泰源於2017年7月向法院提離婚調解未果，之後又提起了離婚訴訟，而盧素英原本一直不願離婚，直到2019年12月改變主意，要求崔泰源支付精神損害賠償金3億韓元，以及SK公司42.29%的股份。
2022年12月6日，法院做出准予2人離婚的判決，同時命崔泰源向盧素英分割665億韓元的財產、約31萬股的SK控股股票，並支付1億韓元的精神損害賠償，但盧素英不服判決結果和賠償金額，於當年同月提起上訴。
報導提到，盧素英近日又向首爾高等法院家事法庭提交《變更訴訟請求申請書》，要求崔泰源應支付的全額，必須提高到2.03兆韓元，其中財產分割金額為2兆韓元，精神損害賠償為30億韓元。此外，盧素英也要求以現金價值分割財產，而不是轉讓股票。