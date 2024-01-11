又口誤了！馬英九錯喊「蔡清德」　自嘲：小弟也一把年紀了

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九下午出席活動時未作回應。他在致詞時細數民進黨執政七年半，從外交、兩岸、經濟三方面都做得很爛，在他擔任總統任內，邦交國是22個，交給蔡英文總統以後減到13個，一口氣就少了9個，「7年丟掉了9個邦交國！」
馬英九也說，這是中華民國有史以來邦交國最少的時候，在他任內只失去甘比亞，因為甘比亞要我國給他們1000萬美元，但我們就是不給他，「我是不是很有種？斷交就斷交，拉倒。」
馬英九說，在他任內，免簽證待遇的國家從54個增加到164個，是我國免簽證國最多的時候，蔡總統任內只有增加了個位數；他在任內跟新加坡、紐西蘭分別簽署自由貿易協定，對我國有非常大的幫助的，同時和日本和菲律賓簽了台日漁業協定，使得漁業糾紛減少很多，幾乎就沒有了，這些民進黨執政七年半完全做不到。
馬英九表示，蔡總統2016年一上任就跟大陸中斷聯繫，使得兩岸經濟合作架構協議（ECFA）到現在為止還是岌岌可危。民進黨採用錯誤且落伍的非核家園的能源政策，反核早已不是世界趨勢了，世界上沒有國家在反核了，可是民進黨還是要這樣搞，對台灣的經濟跟民生都有很大的影響。
馬英九強調，國民黨如果執政了，兩岸是不會打仗的，因為「票投民進黨，青年上戰場，」這是副總統候選人趙少康講的；「票投國民黨，兩岸無戰場，」這個是他講的，尤其最近賴清德公開說中華民國憲法是災難，「這個人頭殼壞去，他在選哪一國的總統啊？講這個話，莫名其妙。」
馬英九痛批，賴清德心中完全不尊重自己的國家跟憲法，所以如果他當選的話，會是中華民國的災難，他更點名賴清德萬里老家違建爭議是「綠能你不能」；希望大家支持侯康配及國民黨，才能下架民進黨，撥亂反正。