巴布亞紐幾內亞大暴亂！縱火搶劫造成15死 警察罷工如無政府狀態
太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）昨（10）日爆發大規模暴亂，各地搶劫與縱火頻傳，已造成15人喪生。由於警察因工資糾紛罷工，全國宛如處於無政府狀態，巴紐總理馬拉普（James Marape）今日發表全國談話，對於爆發暴亂向國民致歉，但也強調不會容忍暴徒無法無天的行為。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，暴亂已造成巴紐首都莫比士港（Port Moresby）8人死亡，另外巴紐第二大城拉埃（Lae）則有7人死亡。警察的罷工鼓舞了暴徒四處搶劫縱火，首都州長帕克普（Powes Parkop）表示，這是巴紐在過去歷史上從未發生過的騷亂。
巴紐警察和部分公務員因抗議遭到減薪50％而於昨日發動罷工示威，總理馬拉普強調，這次的薪資短發是作業系統錯誤造成的結果，短領薪資的警察和公務員都會在下個月獲得該拿到的薪水。
但馬拉普的說法並無法安撫走上街頭的抗議者，有人在總理官邸外焚燒汽車，還有人試圖衝進議會。而當警察正在罷工示威的消息傳播出去後，有心人士趁機作亂，四處縱火搶劫。當地民眾表示，暴徒們犯案時充滿了歡樂和興奮，許多商店和購物中心都被洗劫一空。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，正密切關注巴紐局勢，呼籲該國保持冷靜。
巴紐由於經濟衰退，通貨膨脹和失業率飆升，社會上許多群體生活困難，對政府累積許多不滿，犯罪率早已提升，所有這些因素加總起來，在警察罷工時一次爆發，形成一場完美風暴。