表態了？陳水扁PO迷因梗圖「台灣的選擇」 柯粉湧入貼文留言朝聖
本週六為2024總統、立委大選投票日，各陣營持續拚選情，前總統陳水扁今（11）日發文並附圖寫上「台灣的選擇」，背後則是穿著西裝、打領帶的獨眼怪，肩上還有一隻綠蛙，被解讀是在表態支持柯文哲，讓網友嗨翻紛紛留言「謝謝挺一柯眼睛」、「台灣的選擇①柯文哲」、「秒懂！」。
記者林莞茜／綜合報導
陳水扁近日多次在臉書上，發布多張迷因梗圖，且並未附上圖說，今日則在臉書、IG、Threads連發一張圖，上頭寫著「台灣的選擇」，以及一個穿著西裝、打領帶，肩上還有一隻綠蛙的獨眼怪，由於這和民眾黨總統候選人柯文哲的競選標語「台灣唯一的選擇」口號雷同，讓柯粉紛紛認為，這是陳水扁在表態支持柯文哲，紛紛湧入留言去留言，感謝陳水扁的力挺。
不過，針對網友留言詢問獨眼紳士代表意涵，陳水扁僅曖昧回「迷因圖啦」，更稱「只是單純提醒1月13日睜大眼睛投票，民主社會尊重人民的選擇。」
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