吉高由里子接大河劇《致光之君》女主陷恐慌！為角色展開右手特訓
描寫世界上第一部長篇小說作者「紫式部」一生的大河劇《致光之君》開播，主角吉高由里子將於本週初登場，成為少數在晨間劇、大河劇都擔任過主演的女星，而影響紫式部至深的「藤原道長」一角則由柄本佑出演。吉高由里子透露，收到大河劇演出邀約時，她一度以為是《怎麼辦家康》中的角色，當確認是《致光之君》的主演立刻陷入恐慌，連忙徵詢經紀人「要不要演？」經紀人回：「當然要！這是我的夢想！」當下才第一次聽到經紀人的夢想，覺得可以一起實現願望是很棒的一件事。
記者陳雅蘭／台北報導
相較於晨間劇拍攝期約10個月，大河劇的拍攝期是晨間劇的兩倍，吉高由里子坦言聽到時心裡驚呼「好長！」但也為角色做足功課，不只是大量閱讀書籍到「這輩子前所未有」的程度，本是左撇子的她，也在開拍前半年展開右手特訓，像是握筆、用筷子等，還學了書法、琵琶、騎馬、舞蹈等才藝，笑稱根本就是「吉高的補完計畫」。
開播前她與柄本佑前往與紫式部、藤原道長頗有淵源的京都上賀茂神社參拜，對於能與千年前的人看到相同景色的體驗感到奇妙。兩人也不忘為地震受災的民眾祈福、早日恢復正常生活，表示希望《致光之君》能成為帶給人慰藉和快樂的作品。
《致光之君》由知名編劇大石靜執筆，是繼《不知道也無妨》之後再度與吉高由里子、柄本佑合作，大石靜讚賞吉高由里子的特質兼具開朗與不經意顯露的悲傷，跟紫式部「難以捉摸」的氣質很契合，柄本佑則是反派、暖男都能轉換自如的演出，非常適合飾演藤原道長從少根筋到站上權力頂點的轉變，編劇與演員黃金組合在開播前就令觀眾期待滿點。另外，黑木華、井浦新、吉田羊、高畑充希、町田啓太、高杉真宙、三浦翔平、松下洸平等人也有參演。《致光之君》每週日晚間與日本同天於KKTV上架更新。
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