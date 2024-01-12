教高中生正確騎機車、電動車 教育部補助21所高中交安重點學校
為推動安全教育，教育部國教署112年補助成立21所「高級中等學校安全教育重點學校」，藉由專業團隊帶領，以專業學習社群模式，逐步提升學校教師安全教育知能與融入策略。高中階段陸續有滿18歲的成年學生可考駕照，因此，透過國教署發展的機車騎乘安全教育課程模組，研發適合學校師生需求之課程模組及教材教案，推廣車輛騎乘安全教育，協助學生了解車輛騎乘的正確觀念。
記者李琦瑋／台北報導
國教署說明，112年委請國立台灣師範大學張俊興教授團隊，在全國北、中、南、東部共辦理7場高中學校騎乘安全課程師資增能研習活動，有357位教師參與。活動包括機車騎乘安全教育課程的模組介紹，由機車騎乘安全教育課程設計團隊教師以「機車知識」、「騎乘安全」及「日常檢查」3大主題為核心，培養學生對機車各項功能的認知，並強調定期保養的重要性，以及警覺可能帶來危險的因子。
另外，為因應111年11月30日法規修正上路，舊稱為電動自行車的「微型電動二輪車」正式納管，在2年內需全數完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。國教署指出，新法規實施後，微型電動二輪車的行駛也需符合未滿14歲不得騎乘、不得擅自改裝、時速上限25公里等相關規定；安全教育研習更將這些規定納入教材與教學內容，讓教師們可以獲得最新微型電動二輪車的教學內容與注意事項，提供學生正確的觀念。
國教署表示，配合機車安全駕訓課程模組，公視已拍攝2部機車騎乘安全影片，放置於Youtube公視兒少頻道及教育雲教育媒體影音。另外也將以情境劇場方式製作6部教學影片，每部5至12分鐘，適合教師課堂教學運用。
國教署盼透過安全教育重點學校的成立，高中能落實在課程中實施交通安全課程模組（可至教育大市集下載），協助學校組成教師專業學習社群，辦理教師增能研習活動，並發展交通安全校訂課程及教案，透過部定課程、校訂課程及教學活動，邁向每校每生實施交通安全教育課程。