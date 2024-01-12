陳其邁說她拿命拚「消瘦落肉」　黃捷催票影片展決心

民進黨高雄市第六選區候選人黃捷和高雄市長陳其邁，昨（11）日晚間同時在臉書發佈催票影片，有陳其邁向選民溫情喊話，以及黃捷的內心話、真情流露，並看到她這數十天的選戰寫實，讓陳其邁直言黃捷真的是拿命在拚、靠意志力在拚，看她愈跑愈瘦，真正是「消瘦落肉」，網友紛留言「雄女學姐挺你」、「這就是高雄女孩的精神」。
記者鄭婷襄／高雄報導
影片中陳其邁表示，30年前，他推動柴山自然公園，保護高屏溪的運動；20年前，他打破城市與海洋的圍牆，讓高雄真正成為海洋首都。因此，當他看到黃捷在市政和性別運動，那麼努力、堅定，心裡就想「對，就是她」，並稱讚黃捷是推動高雄進步最重要的新世代，而城市需要進步、進步需要毅力。
陳其邁表示，黃捷的認真拚，是拿命在拚、靠意志力在拚，三餐吃不到一餐，一天當成三天用，看她愈跑愈瘦，真正是「消瘦落肉」，壓力很大、責任很重，但依然有禮貌、笑咪咪，婆婆媽媽都很喜歡他，並認為，既然黃捷願意扛下責任、站在第一線，就要當她最堅強的後盾，希望市民朋友把黃捷當成自己最疼惜的妹妹拉她一把，給她最溫暖的力量。
黃捷表示，這場選戰真的很不容易，因為只有70幾天，這麼短的時間要拚出好成績，是一個前所未有的挑戰，臨危受命、一定要贏，扛起責任，走進第六選區的每個角落，讓所有鄉親知道自己的決心，別人走不到的，自己一定會走到，別人做不到的，自己會做到，而且未來也會用這份決心，為大家服務。