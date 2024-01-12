張誌家是棒球奇耙！恩師張振楠送別最後一程：我很相信他沒打假球
「阿家！老師來看你了」前職棒球星張誌家2日因病逝世，享年43歲，今（12）日家屬為他辦理告別式，不少親友都到場送他最後一程，力行國小前總教練張振楠也到場致意，他說：「他是棒球奇耙，運動神經太好了，什麼都一教就會，他私底下很好相處，臭屁高調，我很相信他沒有打假球，但錯了就錯了，這部分也是他需要去面對的。」
記者吳政紘/台中報導
張振楠從張誌家國小就看著他長大，遇到任何事情，都會來找教練討論，而張誌家從小不愛練球，會偷懶，「他太聰明了，所以我才跟他說聰明反被聰明誤。」
張振楠認為，張誌家學任何東西都很快，張振楠認為，他本性不壞，只是臭屁，愛高調，但這也影響他的人生，張誌家因為涉入假球案，被法院起訴，還需賠償，這都是沒辦法的事。
他透露，張誌家其實跟家人感情都很好，在當時要簽約西武隊，也是跟他討論，「他就像我小孩一樣」，而張誌家在日本因為比較嚴格，他又愛玩車，也惹出一些麻煩。
今天張振楠率領中山國中總教練藍文權等過去張誌家隊友、學長學弟等到場，身穿「張99」的白色T恤送他最後一程，也希望這位棒球天才，能夠安息。
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