林襄離開樂天！經紀人證實「球團密切接洽中」　傳有望加入這隊

張誌家是棒球奇耙！恩師張振楠送別最後一程：我很相信他沒打假球

▲張誌家是棒球奇耙！力行國小恩師張振楠送他最後一程：我很相信他。（圖／吳政紘攝）
▲張誌家是棒球奇耙！力行國小恩師張振楠送他最後一程：我很相信他。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台中報導

「阿家！老師來看你了」前職棒球星張誌家2日因病逝世，享年43歲，今（12）日家屬為他辦理告別式，不少親友都到場送他最後一程，力行國小前總教練張振楠也到場致意，他說：「他是棒球奇耙，運動神經太好了，什麼都一教就會，他私底下很好相處，臭屁高調，我很相信他沒有打假球，但錯了就錯了，這部分也是他需要去面對的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張振楠從張誌家國小就看著他長大，遇到任何事情，都會來找教練討論，而張誌家從小不愛練球，會偷懶，「他太聰明了，所以我才跟他說聰明反被聰明誤。」

張振楠認為，張誌家學任何東西都很快，張振楠認為，他本性不壞，只是臭屁，愛高調，但這也影響他的人生，張誌家因為涉入假球案，被法院起訴，還需賠償，這都是沒辦法的事。

他透露，張誌家其實跟家人感情都很好，在當時要簽約西武隊，也是跟他討論，「他就像我小孩一樣」，而張誌家在日本因為比較嚴格，他又愛玩車，也惹出一些麻煩。

今天張振楠率領中山國中總教練藍文權等過去張誌家隊友、學長學弟等到場，身穿「張99」的白色T恤送他最後一程，也希望這位棒球天才，能夠安息。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


張誌家留下4位兒女！最小才1歲　二哥透露兒子想打棒球、活潑好動

張誌家一路好走！今台中告別式現場氣氛十分悲傷　約300人到場

送張誌家最後一程！緯來體育台今晚重播2001年世界盃中華抗日大戰

強打中年／張誌家投球日職時期開始走下坡！跟松坂大輔人生差很多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選