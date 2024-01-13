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郭彥均41歲有3間不動產！省錢省出財富　終極理財密技不藏私

▲郭彥均省錢省出3間房子，公開終極理財密技。（圖／NOWnews資料照）
▲郭彥均省錢省出3間房子，公開終極理財密技。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

郭彥均從廣告模特兒、偶像男團2moro最終成功轉型為主持人，曾經連續4年入圍金鐘獎，出道至今15年在綜藝圈站穩腳步，收入也比以前穩定。結婚11年育有1女的他，財務規劃只有投資不動產和幫女兒買保單，才41歲，手上已經有三套房產，理財心得就是撙節支出和及早買房。

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▲郭彥均理財祕訣就是撙節支出和及早買房。（圖／NOWnews資料照）
▲郭彥均理財祕訣就是撙節支出和及早買房。（圖／NOWnews資料照）
開源節流、儉省有方　郭彥均價值觀始終如一

生性節儉的郭彥均，手機堅持只要能用，就不需再買，過去受訪時透露沒有辦信用卡，隨身帶3000元現金，以備不時之需，認為額度完全夠用。他也習慣趁生鮮超市打折時段去撿便宜，一碗加湯的土魠魚羹可以抵兩餐；在出節目外景時，會把飯店提供的盥洗備品、紙拖鞋或礦泉水帶回家，裝潢新房也僅花100萬，關鍵為降低建材的成本，克勤克儉就是他的理財方法。

▲▼郭彥均把錢花在刀口上，即便擁有3棟房產也是如此。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲▼郭彥均把錢花在刀口上，即便擁有3棟房產也是如此。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲▼郭彥均把錢花在刀口上，即便擁有3棟房產也是如此。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
郭彥均坐擁3間房　呼籲「購屋一定要趁早」

郭彥均國中就萌生買房念頭，28歲拿出所有存款購入人生第一棟房子，隨著事業步上軌道，有充裕的資金能運用，陸續買下第二、三棟房，且獨鍾新店，他強調買房一定要趁早，成本和負擔才不會太高，再來年輕就是本錢，越早努力打拚就能越早享受成果，例如首購屋現在的行情已經翻漲數倍。

▲▼郭彥均成為父親後，買房資金轉移到投資女兒。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲▼郭彥均成為父親後，買房資金轉移到投資女兒。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲▼郭彥均成為父親後，買房資金轉移到投資女兒。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
曾投資基金、股票慘賠　「不碰不懂的理財工具」

有了小孩後，郭彥均的投資理財規劃就轉移到女兒身上，除了已經幫愛女買8年美元保單，希望未來支付女兒出國唸書或健康醫療方面等費用，其他種類的保險也都買齊。郭彥均雖然很早就接觸股票、基金，但多慘賠出場，此後決定「絕不碰不懂的投資理財工具」。

▲郭彥均（左）和老婆愛情長跑10年，2013結婚，女兒已8歲。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均（左）和老婆陳瑋珊愛情長跑10年，2013年結婚，女兒已經8歲。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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