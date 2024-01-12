陳若翠控宣傳皮卡蓄意衝撞　林岱樺聲明：依法秉公處理

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張瑞德還原現場事發經過，指出陳若翠今天上午7點在路口進行最後衝刺，爭取鄉親支持時，一部貼有林岱樺宣傳海報的休旅車到場徘徊，沒多久就開來一部林岱樺的宣傳皮卡，試圖兩度衝撞助選人員，其中一次就近距離停在陳若翠面前，挑釁意味濃厚，另一次更直接違規開上人行道，打算從後方衝撞他和三名助選人員，幸所有人及時跳開才倖免於難，血壓也瞬間飆高、心跳加快，經過半天還在暈眩，選舉選到這樣，令人相當遺憾。
邱于軒則憤憤不平表示，她12年前就曾參選第四選區立委，也被對手林岱樺的宣傳機車衝撞受傷，可見這不是偶發事件，對方根本就是慣犯，呼籲鄉親睜大眼睛；游毓蘭則說，車輛開上人行道本身就是違規，開到助選人員後面，恐怕有造成人員傷亡之虞，非常不可取，也呼籲所有候選人維護正面選風。
璿尼國際法律事務所王璿豪律師則代立法委員候選人林岱樺競選總部發出聲明，表示「當下第一時間即至仁武分局配合警方調查及製作筆錄，經檢視監視器畫面內容後， 已確認我方工作人員全然沒有挑釁、蓄意衝撞陳若翠女士助選人員之情形， 本次若有相關交通爭議，我方完全遵重檢警機關及司法系統之判斷決定，一切依法秉公處理。
我方對於任何人以不光明磊落的方式，過分的惡意抹黑污衊，刻意製造紛爭、挑起事端，意圖影響選情等如此惡質之手法，違背民主原則的行為進行嚴厲譴責，我方亦相信這些違法行為絕非廣大市民所能認同」。
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