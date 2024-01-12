投票日「3地區」有雨！下週雨區擴大至北台灣 冷空氣襲台時間曝
明（13）日投票日天氣大致穩定，各地為晴到多雲，僅花東、恆春半島水氣較多，要留意白天整天都有局部短暫雨機會，下週一東北季風增強，北台灣高溫明顯下降，降雨集中在北部、東半部，宜蘭地區雨勢較大，並且下週六有另一波較強的冷空氣南下。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員葉致均提醒，投票日、週日天氣型態跟今天類似，各地多雲到晴，不過花東、恆春半島雨勢明顯，整天都有局部整天都有局部短暫雨機會，週日水氣開始減少，剩下迎風面東部有零星降雨。
投票日清晨受到輻射冷卻影響，清晨、夜晚中部以北、東北部低溫攝氏10度至14度，其他地區攝氏15至17度，白天高溫北部、東半部回升至攝氏24度至26度，中南部高溫攝氏24度至26度。
下週一（15日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，預計影響到下週二（16日），北台灣高溫下降至19度至20度，中南部24度至26度，花東21度至23度。降雨以北部跟東半部為主，宜蘭地區雨勢較大，其他地區沒有雨。
東北季風下週三開始減弱，北部及東北部氣溫回升，下週三、下週四（17日、18日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。19日東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；20日、21日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區易有降雨，其他地區為多雲到晴。
預計下週六會有另一波較強的冷空氣南下，不過後期預測仍有變數，還需進一步觀察。