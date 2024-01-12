中部休閒渡假健康宅掀熱潮 久樘四季Villa獲壯世代青睞

我是廣告 請繼續往下閱讀
例如在公設方面下足功夫，打造包含迎賓迴轉車道、椰林櫻花步道、25米戶外泳池、戶外藝術廣場、森林步道、茶席、閱覽室等全齡化公設，光是綠地與渡假設施面積便涵蓋約1800坪，一年四季不用出門、也能在家直接享受不同的風景與美感。這個擁有渡假置產雙功能的建案，目前成交均價已站穩2字頭，近期已圓滿完工交屋，深獲在地自住客層以及為未來退休生活提前做規劃的外地客青睞。
此外，久樘開發一直以來，即與鹿谷有著不解之緣。久樘開發董事長陳梓旺表示，由於當地土地開發極受限制、土地取得不易，但為了鹿谷極為難得的好山好水，以及對健康有益的杉樹林中充裕的芬多精、負離子，經過不懈努力後，終於整合出內樹皮段近千坪土地，並規劃以健康建築為藍本，將久樘開發在台中打造高品質住家的細節，全數移植到鹿谷新案「杉也先生」，不只將成為當地建築新標竿，更將從環境到建築空間本身，全面揭開休閒住宅的健康新里程。
久樘開發先前在台中豐原區推出的大樓新案「久樘向陽」，已正式獲得「Fitwel健康建築」認證，成為久樘持續打造「健康建築」的第一步，未來包含鹿谷「杉也先生」等案，都將持續朝著此目標邁進。對此，陳梓旺表示，久樘開發堅持使用自家工班，以嚴控品質、進度，細節為堅持的第一要務，即便所費成本居高不下，但堅信只有在如此高規格的理念下，才得以讓健康住宅的理念具體落實、讓人們享受到更舒適的居住環境，同時也讓久樘開發鹿谷這片土地的美意，得以完整與人分享，不負初心。