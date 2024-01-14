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以哈衝突爆發滿百日！仍有逾百名人質遭哈馬斯扣押

▲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯的衝突，本週末進入第100天，各地抗議示威潮依舊不斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯的衝突，本週末進入第100天，各地抗議示威潮依舊不斷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）自從去年10月7日爆發衝突後，雙方的戰鬥於14日踏入第100天，仍沒有結束跡象。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重申，無人可以阻止以色列繼續在加薩地區的戰爭，不過眼看還有超過百名人質遲遲無法被救回，對政府不滿的以色列民眾13日又走上街頭，呼籲以哈盡速重啟談判，讓被囚禁的親友能返家團聚。

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▲以色列民眾13日又上街抗議政府，援救人質裹足不前。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列民眾13日又上街抗議政府，援救人質裹足不前。（圖／美聯社／達志影像）
根據《美聯社》報導，儘管以色列的攻勢，給加薩地區造成前所未有的破壞，但3個多月後的現在，哈馬斯依然沒有被完全剿滅，約130多名人質仍被關押中，而且戰爭恐怕還會持續整個2024年。

《美聯社》分析認為，這場衝突呈現5個要點，第1，10月7日的襲擊讓以色列措手不及，粉碎了該國對其領導人的信心，民眾深受創傷，有歷史學家表示，這場戰爭對以色列的影響是持久的，甚至可能是未來幾代的人。第2，雖然加薩地區的形勢，在10月7日哈馬斯突襲以色列之前就已經相當困難，但如今該地區更是面目全非，衛星圖像顯示，加薩約一半的建築物被損毀，破壞規模驚人，估計至少有1/4的加薩人口正在挨餓，醫療系統瀕臨崩潰。

第3，這場戰爭已經波及整個中東，不排除升級為一場更廣泛的衝突，以美國、以色列為首的聯盟，與背後有伊朗支持的激進組織持續對抗，如黎巴嫩真主黨與以色列雖然尚未爆發全面戰爭，但也已經離危險不遠了，更別說同時還有葉門胡塞武裝擾亂紅海航運、伊朗支持的民兵組織對駐伊拉克和敘利亞的美軍施襲等等。

第4，以哈衝突爆發、約旦河西岸暴力事件的激增，使以巴問題重新成為全球焦點，雖然納坦雅胡任內一直試圖將巴勒斯坦問題邊緣化，但過去100天的事態發展，無疑證明巴勒斯坦問題不容忽視。

最後，隨著戰事持續、死亡人數增加，戰爭何時結束、接下來會發生什麼，一切都讓人毫無頭緒，也缺乏明確的戰後計畫，重建至少需要數年時間，該由誰買單、重建所需材料如何透過有限的過境點進入當地，這些都是問題。美國和國際社會希望重振巴勒斯坦權力機構來治理加薩，但遭到以色列反對；在以色列希望維持於加薩的長期軍事存在時，美國則不支持，而以色列有關哈馬斯無分於加薩未來的說法，也被哈馬斯駁斥為是一種妄想。

數據顯示，戰爭爆發後的100天，光是在加薩就有約23708名巴勒斯坦人被殺，約旦河西岸也有約347人死去，而以色列方面的罹難人數則超過1300人。

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