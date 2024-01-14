以哈衝突爆發滿百日！仍有逾百名人質遭哈馬斯扣押

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《美聯社》分析認為，這場衝突呈現5個要點，第1，10月7日的襲擊讓以色列措手不及，粉碎了該國對其領導人的信心，民眾深受創傷，有歷史學家表示，這場戰爭對以色列的影響是持久的，甚至可能是未來幾代的人。第2，雖然加薩地區的形勢，在10月7日哈馬斯突襲以色列之前就已經相當困難，但如今該地區更是面目全非，衛星圖像顯示，加薩約一半的建築物被損毀，破壞規模驚人，估計至少有1/4的加薩人口正在挨餓，醫療系統瀕臨崩潰。
第3，這場戰爭已經波及整個中東，不排除升級為一場更廣泛的衝突，以美國、以色列為首的聯盟，與背後有伊朗支持的激進組織持續對抗，如黎巴嫩真主黨與以色列雖然尚未爆發全面戰爭，但也已經離危險不遠了，更別說同時還有葉門胡塞武裝擾亂紅海航運、伊朗支持的民兵組織對駐伊拉克和敘利亞的美軍施襲等等。
第4，以哈衝突爆發、約旦河西岸暴力事件的激增，使以巴問題重新成為全球焦點，雖然納坦雅胡任內一直試圖將巴勒斯坦問題邊緣化，但過去100天的事態發展，無疑證明巴勒斯坦問題不容忽視。
最後，隨著戰事持續、死亡人數增加，戰爭何時結束、接下來會發生什麼，一切都讓人毫無頭緒，也缺乏明確的戰後計畫，重建至少需要數年時間，該由誰買單、重建所需材料如何透過有限的過境點進入當地，這些都是問題。美國和國際社會希望重振巴勒斯坦權力機構來治理加薩，但遭到以色列反對；在以色列希望維持於加薩的長期軍事存在時，美國則不支持，而以色列有關哈馬斯無分於加薩未來的說法，也被哈馬斯駁斥為是一種妄想。
數據顯示，戰爭爆發後的100天，光是在加薩就有約23708名巴勒斯坦人被殺，約旦河西岸也有約347人死去，而以色列方面的罹難人數則超過1300人。
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