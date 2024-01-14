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全文／喊話4年後再戰！柯文哲：明天一樣會準時上工

▲柯文哲昨晚8時在競總現身向支持者喊話。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
▲柯文哲昨晚8時在競總現身向支持者喊話。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）

記者邱新博／台北報導

2024總統大選13日落幕，民眾黨總統候選人柯文哲也在昨日晚間8時現身宣布敗選。他在敗選感言中向支持者喊話，下一次一定會把國家贏回來，4年後繼續投給他，「明天，我還是一樣會準時七點半上工。你可以沮喪一下，但是明天起床後，記得打起精神。我們要繼續為了我們的未來打拼。」

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柯文哲向支持者喊話，「請你們不要放棄，因為我不會放棄，台灣民眾黨也不會放棄。我們會一直在這裡，做台灣的良心，做你們的靠山。」

柯文哲指出，只要繼續努力下去，下一個四年會贏得更多的認同，團結更多的力量。下一次，一定可以執政，一定可以贏回這個國家。最後，柯文哲再喊話，「四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，把票投給台灣民眾黨。」

柯文哲發表敗選感言，講稿全文如下：


「各位關心台灣前途的同胞們，以及看線上直播的朋友，大家晚安。


首先，我要跟你們說一聲，謝謝。


謝謝你們，在這一次選舉中，在藍綠夾殺之下，挺身站出來，與我們一起打拼。


謝謝你們，面對藍綠的高牆，不曾放棄，與我一起拚戰到這一刻。

我也要謝謝我的競選團隊，以及在全國各地挺身而出的小草們。

還有，從富貴角步行到恆春再回到台北，總計一千多公里的守台灣團隊。

辛苦你們了。

從你們身上，我看到台灣人民如何熱愛這個國家；

我也再一次確認到，你們就是臺灣的希望。

這一次選舉，我們沒有取得勝選。

但是，我們已經成功向世界正式證明，臺灣不是只有藍綠。

最重要的，我們向世界證明，民主始終都是臺灣最重要的資產。

我們透過小額募款，證明政治真的可以不一樣。

我們提出的政策軸線，也協助對永續國家的願景帶來更成熟的規劃。

選舉的激情是短暫的，但我們愛護這個國家的理想與熱情，永遠都不會熄滅。

在追求公義，邁向永續國家的道路上，柯文哲不會放棄。

我相信你們也不會放棄。

因為，你們始終是這個國家的未來。

你們始終都是柯文哲與台灣民眾黨，持續奮鬥的理由。

這一次，臺灣民眾黨成為關鍵在野力量，我要在這裡以台灣民眾黨黨主席的身份，跟大家說一聲謝謝，謝謝你們的信任與託付。

這每一張選票，都是表達對於我們的認同與肯定。

這是台灣第一次在藍綠夾殺之下，撐出三黨鼎立的全新局面。

這代表台灣真的需要藍綠之外的聲音，而且，這個聲音會成為國家方向的關鍵力量。

在民主政治中，在野是監督的力量，是政治的良心，

也是人民可以信賴的重要力量。

所以，我要請你們不要放棄，因為我不會放棄，台灣民眾黨也不會放棄。

我們會一直在這裡，做台灣的良心，做你們的靠山。

各位親愛的臺灣人民，臺灣民眾黨在這裡承諾，我們不會辜負你們的期望，我們會堅定地持實踐我們的信念，守護這個國家，守護我們的未來。

今晚，我知道你們都很難過。但我們其實沒有難過的時間。

這個國家會一直轉動，我們需要繼續努力下去。

我們不會因為挫折而放棄，只要我們持續熱愛臺灣，

只要你們還堅持著，只要你們不放棄，我們就沒有放棄的理由。

明天，我還是一樣會準時七點半上工。

你可以沮喪一下，但是明天起床後，記得打起精神。

我們要繼續為了我們的未來打拼。

因為，我們只有一個台灣，我們的未來還是必須靠我們自己救。

只要我們繼續努力下去，下一個四年，我相信，我們會贏得更多的認同，團結更多的力量。

下一次，我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家。

這就是民主最美好的地方。

只要我們勇敢向前，理想就有機會實現。

我們會持續義無反顧拼下去。

親愛的臺灣人民，我會繼續奮鬥，把政治落實在人民生活的每一天，

這場以改變政治文化的公民運動會持續下去，直到理想實現的那一天到來，

我們要繼續勇敢，繼續向前。

我們今天還沒有走到運動的終點，但我們已經向前邁進一大步。

我們一定會繼續努力。四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，把票投給台灣民眾黨。

明天太陽升起，讓我們一樣繼續為了我們的國家打拚。

總有一天，我們會贏得屬於我們的勝利。

謝謝大家。」

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