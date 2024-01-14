迎新政局！綠色和平籲落實永續代替政治爭議　盡快完成碳定價立法

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極端高溫、強降雨、海平面上升正逐步影響台灣產業發展與居住環境，綠色和平建議新政府氣候治理盡快完成碳定價的立法程序，加速高碳排產業投入綠色轉型，並確保社會在轉型的過程中，減少不同產業及社區所面對的衝擊。
此外，歐美、日本、印度都設定2030年再生能源佔比近40%或以上，以回應SDGs目標7 「可負擔的潔淨能源」發展。綠色和平認為台灣新政府需要將2030年再生能源目標提升至40%，並且以鼓勵性政策輔導企業積極發展綠電自發自用，確保企業獲得低成本的綠電。
至於SDGs目標12「負責任生產與消費」則強調2030年要達成永續生產和消費，綠色和平認為台灣最急切的挑戰是在於擺脫一次性塑膠、朝向重複使用包裝轉型路徑與時程；臺灣除應擴大禁限用一次性塑膠場域，亦應以2030年達成50%重複使用為目標，新政府需編列專門預算與計畫加速「重複使用」產業與解決方案、輔導更多業態及場域提供內用杯或外帶循環杯。
台灣四面環海，SDGs目標14的「海洋保育」尤為重要，然而台灣的漁業與海洋觀光資源正面臨迅速枯竭的危機。新政府應以《全球海洋公約》「2030 年保護 30% 海洋」為目標，透過具體時程規劃、海洋保護區基金，穩健擴大海洋保護區的劃設並落實完整的漁業管理政策，避免台灣珍貴的海洋資源陷入虧空。
古偉牧也期待，2024年組成的新施政團隊及新任立法委員，在SDGs的基礎上善用各項資源、傾聽民間聲音，放下政治紛爭，以實際行動務實回應台灣民眾永續生存的盼望。