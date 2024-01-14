2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

迎新政局！綠色和平籲落實永續代替政治爭議　盡快完成碳定價立法

▲2024年總統及立委選舉結果出爐，由民進黨賴清德當選新任總統，綠色和平今（14）呼籲即將掌舵的執政團隊，應加大力道帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標，落實永續代替政治爭議，盡快完成碳定價的立法程序。（圖／綠色和平提供）
▲2024年總統及立委選舉結果出爐，由民進黨賴清德當選新任總統，綠色和平今（14）呼籲即將掌舵的執政團隊，應加大力道帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標，落實永續代替政治爭議，盡快完成碳定價的立法程序。（圖／綠色和平提供）

記者顏真真／台北報導

2024年總統及立委選舉結果出爐，由現任副總統、民進黨籍賴清德與搭檔蕭美琴當選，只是這次選舉並未出現完全執政的結果，顯示台灣將步入一個以協商合作為主的社會。綠色和平台北辦公室專案經理古偉牧今（14）日呼籲即將掌舵的執政團隊，應加大力道帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標，成為未來台灣行政、立法部門合作最大公約數，落實永續代替政治爭議，並盡快完成碳定價的立法程序，加速高碳排產業投入綠色轉型，並確保社會在轉型的過程中，減少不同產業及社區所面對的衝擊。

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古偉牧表示，台灣在選舉中經歷了不少分歧、不同陣營互相攻擊，社會急需凝聚最大的共識。綠色和平建議以SDGs為施政要點，並提醒「SDGs的目標就訂在2030年，新政府再不積極作為，讓世界看見臺灣的口號，都只會和SDGs規劃淪為一場空」。綠色和平認為SDGs中的7、12、13及14號目標，即能源與氣候、永續生產及消費、以及海洋保育，都是值得台灣社會未來數年經營的方向。

極端高溫、強降雨、海平面上升正逐步影響台灣產業發展與居住環境，綠色和平建議新政府氣候治理盡快完成碳定價的立法程序，加速高碳排產業投入綠色轉型，並確保社會在轉型的過程中，減少不同產業及社區所面對的衝擊。

此外，歐美、日本、印度都設定2030年再生能源佔比近40%或以上，以回應SDGs目標7 「可負擔的潔淨能源」發展。綠色和平認為台灣新政府需要將2030年再生能源目標提升至40%，並且以鼓勵性政策輔導企業積極發展綠電自發自用，確保企業獲得低成本的綠電。

至於SDGs目標12「負責任生產與消費」則強調2030年要達成永續生產和消費，綠色和平認為台灣最急切的挑戰是在於擺脫一次性塑膠、朝向重複使用包裝轉型路徑與時程；臺灣除應擴大禁限用一次性塑膠場域，亦應以2030年達成50%重複使用為目標，新政府需編列專門預算與計畫加速「重複使用」產業與解決方案、輔導更多業態及場域提供內用杯或外帶循環杯。

台灣四面環海，SDGs目標14的「海洋保育」尤為重要，然而台灣的漁業與海洋觀光資源正面臨迅速枯竭的危機。新政府應以《全球海洋公約》「2030 年保護 30% 海洋」為目標，透過具體時程規劃、海洋保護區基金，穩健擴大海洋保護區的劃設並落實完整的漁業管理政策，避免台灣珍貴的海洋資源陷入虧空。

古偉牧也期待，2024年組成的新施政團隊及新任立法委員，在SDGs的基礎上善用各項資源、傾聽民間聲音，放下政治紛爭，以實際行動務實回應台灣民眾永續生存的盼望。

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