全文／責任他一肩扛起！侯友宜喊話：各黨派團結面對台灣各項挑戰

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全體國人朋友，大家晚安。
對於總統選舉的結果，我個人努力不夠，很遺憾未能完成政黨輪替，讓大家非常失望，我要負起所有責任，所有責難我會一肩扛起，我向所有支持者致上最深的歉意。
這次國民黨全黨上下一心、空前團結，但很可惜，我們沒有完成政黨輪替，我非常感謝各縣市首長對我的支持，非常感謝所有區域及不分區立委候選人的協助，更感謝所有投票給我的支持者，我辜負了大家。
我要特別感謝趙少康先生，他在關鍵時刻義無反顧擔任我的副手，全力支持我，我對他充滿感激。我也要謝謝朱立倫主席、馬英九總統、連戰副總統、蕭萬長副總統、吳伯雄主席及王金平院長在選戰中給予我的支持與勉勵。
我也要感謝金溥聰執行長，在我最困難的時候，二話不說力挺，感謝競選團隊所有成員，沒有你們我無法完成這次選戰，你們是最棒的，謝謝你們。
我尊重台灣人民最後做出的選擇，民主選舉就是人民作主。在這邊我除了恭喜賴清德、蕭美琴兩位當選，也期許他們不要辜負人民對執政者的期待，執政者要真正把人民的聲音放在心上。
這次選舉過程相當激烈，但更重要的是，我希望各黨派選後一定要團結，共同面對台灣各項艱困的挑戰，尤其是民眾最關切的台海安全及美中台關係，執政者真的要好好面對，讓台灣民眾有安定歲月。
民進黨執政這8年來，有做不好的地方，對於人民期待改變的聲音，也要聽進去，要打造清廉有效能的政府，讓台灣人民期待、信任的政府，這是所有人最深的盼望。
對於選舉結果，我知道大家會難過、會失望，我都理解，也很不捨，因為大家都深愛著這塊土地、深愛著自己的家人，深愛著我們的國家。
可以難過，但不要氣餒，讓我們化悲憤為力量，這是監督民進黨的力量、這是台灣進步的力量、更是捍衛中華民國的力量，我們不會散，也不會就此消失。相反的，我們會更加茁壯、更加堅毅。
這段時間，我走過大街小巷，感受到每一個民眾給我們的熱情與溫暖，每一雙手、每一句加油的聲音，侯友宜一輩子會牢牢記在心上。明天我就會捲起袖子上工，不辜負支持者以及人民對我們的期待，謝謝大家。
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