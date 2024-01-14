金馬男星李鴻其熱戀《浪姐3》女星！鬆口想婚曝「私下甜蜜互動」
曾憑藉《醉.生夢死》獲金馬獎最佳新演員的李鴻其，主演新電影《拯救嫌疑人》今（14）日舉行記者會，他與錄製陸綜《乘風破浪的姐姐3》的中國大陸女星王紫璇穩定交往中，李鴻其坦言「想婚了」並透露兩人私下甜蜜互動。
記者黃雅琪／台北報導
33歲李鴻其2022年被拍到，與31歲中國大陸演員王紫璇同居，並在2023年公開認愛，今日提及女友他笑談：「戀愛不需要靠演戲，戀愛、生活可以好好談！」並透露兩人是以結婚為前提交往：「我們好好的很順利，一切都很穩定，我不可能永遠只當男朋友，現在很幸福快樂。」
李鴻其與女友私下無話不談，兩人還會一起討論工作：「這是一段好的互動，就像廚師也會煮菜給另一半！」被問到會不會下廚？李鴻其強調：「都是我在煮的好嗎！不管好不好吃，儀式感要做到。」
聊到新電影《拯救嫌疑人》，李鴻其在片中飾演警察金志雄挑戰大量動作戲，過去大多演出愛情文藝片的他笑說：「動作戲好辛苦！」坦言拍攝過程經常受傷、留疤，但深感自己正在蛻變成「男人階段」很不一樣。李鴻其與金馬影后惠英紅同片主演，兩人雖然沒有對到戲，但他觀察到惠英紅一到片場就「角色上身」不說話、不理人，相當敬業。
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