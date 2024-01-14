鄭運鵬進過演員訓練班！年輕模樣不輸帥兒德德 逛街曾被星探看上
2024年大選結果出爐，民進黨桃園第1選區立委候選人鄭運鵬爭取3度連任失利，不過陪同拜票的17歲兒子「德德」卻再度爆紅，網路聲量甚至贏過爸爸，IG追蹤數大暴漲。但其實鄭運鵬年輕的顏值不輸兒子德德，甚至還「進過演員訓練班」，走在路上被星探看中。
記者潘毅／綜合報導
鄭運鵬在2022年10月中旬時，曾登上LINE TODAY《市長神回應》受訪，他表示自己在年輕時，曾經在逛街時被星探相中，後續進入台視演員訓練班，他自認表現不亮眼，仍獲得拍攝廣告、KTV伴唱帶等機會，「(伴唱帶)是在外雙溪拍攝，但我沒有親眼看過成品，也已經忘了是哪首歌曲」。
鄭運鵬隨後還曬出大學時期拍攝的沙龍照，更表示上面是無修圖的原始模樣，照片中的鄭運鵬模樣相當稚嫩，梳著當年流行的半屏山頭髮，頗有明星風範。被問到若未從政，是否會朝演藝界發展，鄭運鵬則笑稱「演藝圈我覺得我紅不起來啦」。
事實上去年九合一大選時，鄭運鵬的兒子「德德」陪同爸爸謝票的畫面，就已經爆紅過一次，而本次立委選戰，德德在競選階段就出面掃街，極高顏值也讓鄭運鵬與兒子再度成為話題人物。
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