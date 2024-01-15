STAYC跟新莊歌迷陷入「初戀粉色系」　表演《想見你》誠意十足

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J表示：「隔了好久才有演唱會，之前許願要來台北辦演唱會，這次真的實現了好開心。」秀珉則許願希望新的一年都能夠得到越來越多人喜愛。
STAYC除了帶來知名夯曲《Teddy Bear》、《Bubble》之外，成員再秀中文實力，表演《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉，秀珉表示選唱原因是因為很喜歡電影版《想見你》，看得時候十分感動，想跟全場SWITH一起大合唱。
ISA本月23日將迎來22歲生日，歌迷貼心準備珍珠奶茶及排字「成為我的人」、手幅應援等驚喜，還提早幫ISA慶生，全場更一起唱中文《生日快樂》，ISA感動表示：「真的好意外，謝謝你們，我的心情也喵喵。」她也詢問現場有沒有一月生日的粉絲，一同祝賀生日快樂。
STAYC是2024年第一組來台開唱的韓國女團，成員向工作人員透露新的一年也有新目標，YOON表示：「想發行正規專輯！希望能透過更多的歌曲和我們的SWITH們一起享受做交流。」J說：「希望今年也能和SWITH們共同建立更多快樂和美好的回憶，也想和家人、周邊的親朋好友和團員們有更多幸福和美好的日子。」
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