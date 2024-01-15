不怕中國抗議！日官房長官讚台灣「重要友人」 將深化合作
2024總統大選於13日落幕，由民進黨候選人賴清德當選，成為下一屆總統。在大選之後，包含英國、美國、日本等國家紛紛向台灣表達祝賀，引發中國不滿，聲稱祝賀舉動是「干涉中國內政」，違反「一個中國」原則。日本政府發言人、官房長官林芳正15日再度表示，台灣是和日本有共同價值的重要合作夥伴及友人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》、《產經新聞》等日媒報導，針對賴清德勝選一事，林芳正15日在記者會上表示祝賀，同時指出，台灣和日本共享自由、民主和基本人權和法治的基本價值，也是具有緊密經濟關係及人員交流的重要合作夥伴與友人。
林芳正強調，「我們將進一步深化日台合作與交流」，針對兩岸關係，也再度重申日本一貫立場，「希望透過對話和平解決，為地區和平與穩定做出貢獻。」
日本外相上川陽子13日晚間透過外務省網站表示，恭喜賴清德當選並對台灣民主選舉順利舉行表示祝賀，引發中國駐日大使館不滿，向日方提出嚴正交涉。對此，林芳正拒絕發表評論，僅稱「這是外交上的往來」，不願透露細節
截至14日，已有美國、日本、法國、英國、德國、加拿大、新加坡、捷克、澳洲等超過50個國家的行政部門或國會向台灣順利完成2024總統大選表示祝賀，並高度讚揚台灣的民主成就。