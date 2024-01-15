女星做清潔工維生照料失智父母！等30年奪影后：無情歷練讓我強大
曾榮膺「保加利亞奧斯卡」影后的艾莉史科切娃（Eli Skorcheva），為堅持挑選好劇本息影長達30年，這短時間她擔任清潔工維生、照料罹患失智症的父母，艾莉史科切娃表示：「生活無情的歷練讓我變得更強大！」這次她雖以《我不是教你詐》（Blaga's Lessons）連奪捷克卡羅維瓦利影展、保加利亞金玫瑰獎2座影后大獎，卻在封后後連續婉拒了3部電影的邀演，幽默笑說：「好劇本比好墓地還難遇到」。
記者黃雅琪／綜合報導
息影30年，並沒有讓艾莉史科切娃的演技生鏽，但她勇奪雙后的祕訣卻令人心酸；這段期間她不僅得專心照料罹患阿茲海默症的雙親，更在他們陸續去世後，為讓自己走出經濟、身體、情感、社會的無底深淵，她開始以擔任清潔工維生，幾乎不可能再重返演藝圈。
直到意外拿到電影《我不是教你詐》劇本，她終在雙手發抖的激動情緒下答應演出。史科切娃強調：「從沒有令人尷尬的工作，只有令人尷尬的做事態度」，她認為盡力將自己所承擔的每件事做到最好，才是最重要的。
年近70歲的保加利亞資深女星艾莉史科切娃，在新片《我不是教你詐》中為買一塊二手墓地，竟陷入一連串匪夷所思的詐局。觀念傳統的她，堅持讓死去的丈夫「入土為安」，除反駁兒子購買靈骨塔位的建議：「我不會把你爸放在抽屜裡！」並以超過5倍價格1.6萬列弗（約27萬台幣）買下一塊雙人墓地，想按照習俗、讓丈夫能趕在40天內安葬。《我不是教你詐》1月19日全台上映。
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