日本演歌天后八代亞紀驟逝！翁倩玉曝她「生前病況」：真的不能唱
73歲巨星翁倩玉唱紅〈愛的奉獻〉、〈祈禱〉、〈永遠相信〉等名曲，長年居住日本的她，特別飛回台灣與建築設計師哥哥翁祖模舉辦「藝境畫篇」聯合藝術展。今（15）日開展記者會上，提及日本演歌天后八代亞紀病逝消息，翁倩玉哀傷道：「她的身體真的不能唱！」透露她生前嚴重病況，連最愛的唱歌都無法實行。
記者黃雅琪／台北報導
日本演歌天后八代亞紀罹患膠原病，去年底過世、享壽73歲。翁倩玉坦言，八代亞紀生前有一場演唱會臨時無法演出，是由她代替對方演唱的，透露八代亞紀身體健康每況愈下，連最喜歡的唱歌都不能做了：「她的身體真的不能唱，我一直希望她能好起來，非常遺憾。」
翁倩玉與哥哥翁祖模「藝境畫篇」版畫×建築聯展今日開展，她透露97歲的媽媽前幾天有先來看展，媽媽最喜歡的作品就是翁倩玉的版畫《紅樓依綠》。兄妹倆首次舉辦聯合藝術展，翁倩玉對哥哥超級崇拜的：「討論了30幾年，這次終於實現了！看到我哥哥的模型，我不知道他做這麼多有名的建築，我很驕傲！」並透露未來還會再一起辦展。
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