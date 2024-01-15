謝忻「若能重選不會進演藝圈」！對吳宗憲宣洩心聲：嘗盡人情冷暖
藝人謝忻日前登上節目《小明星大跟班》分享初次踏入演藝圈的故事，雖然因此賺到房子、車子，但也嘗盡了人情冷暖，並對著吳宗憲宣洩心情，「如果再選一次，我不會再走這個圈子。」
記者詹鎰睿／綜合報導
謝忻在節目上分享，她會進演藝圈完全是誤打誤撞，「去參加瓜哥的配對節目，瓜哥對我說『妹妹，我覺得妳天生要吃這行飯』，我去了製作公司，製作人對我爸媽說『你女兒不漂亮，但有人緣、口才好』，我爸媽才比較釋懷，我就這樣進入演藝圈。」
沒想到謝忻的表現相當亮眼，還拿到一座金鐘獎，「那是我在演藝圈的高光時刻，尾牙活動接不完，我也在那時候賺到人生的房子、車子。」
不過，再經歷許多風波後，也讓謝忻忍不住感嘆，「但我在這圈子看到太多人情冷暖，很多時候要迎合廠商或網友去做自己不想做的事，或者心情不好還要陪笑，所以如果再選一次，我不會再走這個圈子。」
吳宗憲也回憶女兒Sandy剛入行的時候，「同學愛她愛得要死，我為了要把她從學校裡拉出來，學校還抗爭啊！但後來是她也覺得演藝圈比較好賺。」Sandy聽完後哭笑不得，「沒那麼誇張，但也是啦！我那時候（教書）1小時360塊。」
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