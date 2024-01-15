民眾黨喊話藍綠拋「國會改革藍圖」 民進黨團允提出改革修法配套
2024大選落幕，藍綠白三黨不過半，國民黨與民進黨爭奪立法龍頭將取決於民眾黨8席立委關鍵少數，對此民眾黨團今（15）日召開記者會，喊話藍綠請有志競逐立法院長者，先交代國會改革藍圖，具體回應「建立國會調查聽證制度、強化人事同意權、強化立委利益迴避規範、立法院長經費使用公開透明原則」等四大承諾，對此民進黨團回應，將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。
記者陳威叡／台北報導
外界關注立院龍頭之爭，民眾黨8席成為關鍵少數，對此民眾黨團今日召開記者會強調「改革比位置重要」，請有志競逐立法院長者，先交代國會改革藍圖，具體回應「建立國會調查聽證制度、強化人事同意權、強化立委利益迴避規範、立法院長經費使用公開透明原則」等四大承諾，作為未來參考依據。
對此民進黨團說明，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民進黨基因，第9屆起更進一步落實開放國會及各項議事公開透明。
民進黨團表示，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。最後強調，第11屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程形塑，各黨團主張都予以尊重，民進黨團將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。