因應春節及台灣燈會人潮 台南市府公布交通疏運資訊

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交通局長王銘德指出，燈會期間預估假日最大參觀人次將有45萬人次，2月3日起安平燈區開展，林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路、光州路、運河路等將管制作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，在地居民可攜帶識別證件進入管制區。遊客建議於台南火車站轉乘接駁車「台南火車站線」，開車民眾則可停放至觀夕平台周邊停車或永華路市府周邊，再轉搭接駁車到達安平老街及燈區；屆時將提供汽車停車5000餘席、機車停車7000餘席。
至於高鐵燈區將管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道及武當路(站區南路至歸仁12路)、高鐵一路，作為行人徒步區及接駁車專用道，民眾可以搭乘雙鐵來台南，免去塞車之苦。市區民眾可搭乘H31市府快線與62平實快線抵達高鐵燈區轉運站。交通局也新闢近6千個停車格方便自行開車的民眾。機車族假日期間開放歸仁15路部分路段供停車。
台南副市長葉澤山表示，2024正逢台南400，今年的過年行春更是特別精彩，不但有台灣燈會，還有接下來的月津港燈節、幾米的大型裝置藝術展覽等一連串精彩活動，2月24日至3月10日更將在台南舉辦台灣國際蘭展以及世界蘭花會議，吸引國際蘭花愛好者前來參與，這些精彩的活動都值得各地民眾蒞臨台南，一同感受這場行春盛宴。葉澤山也呼籲遊客多加利用大眾運輸及接駁工具參加台南的行春活動，相信一定會讓大家滿意。
民眾可在國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、台江國家公園管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取宣導摺頁。也可透過燈會官網https://2024taiwanlanternfestival.org/、台南市政府交通局網站https://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/ 查詢。