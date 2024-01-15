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諾魯贈台灣「斷交賀禮」！呂秋遠曝宏國「血淋淋教訓」：一路好走

▲諾魯曾在1980 年代時，一度是全世界最富有的國家，但隨著磷礦開採殆盡，淪為需要外界援助的小島國。（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
▲諾魯曾在1980 年代時，一度是全世界最富有的國家，但隨著磷礦開採殆盡，淪為需要外界援助的小島國。（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）

記者潘毅／綜合報導

諾魯共和國今（15）日突然宣布與台灣斷交，恰逢台灣總統大選剛結束，時間點相當敏感。對此，律師呂秋遠就認為，本次大選無論誰當選，諾魯都會應中國要求在這天斷交，當作送給新總統的「賀禮」，同時提及宏都拉斯「血淋淋教訓」：一路好走。

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「我們現在剩下的邦交國，幾乎都是風中殘燭」，呂秋遠律師感嘆：「只是諾魯選擇斷交的時間點，實在非常微妙。這證明了中國滅台之心不會忘，畢竟斷交都是事先早已排定，就算是侯友宜當選，諾魯都會應中國要求，在這天斷交，當作送給新總統的『 賀禮』 」。

▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
▲ 諾魯共和國小檔案。（圖／NOWnews社群中心設計）
諾魯共和國全國總人口1萬1550人，面積21.2平方公里，大約等同「台北市南港區」。各種民生用品、物資都必須從國外海空運輸進口，因此物價高昂，生活成本大約是台北的5至10倍，且經常缺貨。

呂秋遠也提到，諾魯2002年就為了中國的1.3億美元跟我們斷交，2005年拿不到錢，跟我們復交。「現在又跟我們要天價援助，枉顧我們過去曾經幫忙的農耕隊、基礎建設、以前積欠澳洲930萬美元，唯一的飛機被扣留，我們幫忙付錢還債拿回飛機，現在還想要跟中國比價要援助，我們不能這樣花錢，竟然就選擇大選後第一個上班日斷交」。

呂秋遠直言，自己身為國民，根本不在乎有沒有諾魯這個邦交國，也不希望跟中國為了搶奪這個邦交國，付出重金維繫，「因為朋友是互惠的，如果只會單方吸血，只為了多一個邦交國承認中華民國，真的一點必要也沒有」。

▲目前台灣僅存的12個邦交國，世界地理位置一覽。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲目前台灣僅存的12個邦交國，世界地理位置一覽。（圖／NOWnews社群中心製作）
呂秋遠也提到，去年3月與台灣斷交的宏都拉斯，在與中國大陸正式建交後，中國根本不買白蝦，價格也只有台灣一半，現在都已經滯銷，廠商破產，「這種血淋淋的教訓，諾魯想要嘗試，那就慢走不送，中國想要搶，通通都給他，但是諾魯其實可以在大選前一天斷交，讓我們看看中國的威力，趁我們剛辦完選舉就斷交，這麼傷害朋友感情，以後就請別回來了。祝你幸福，一路好走」。


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