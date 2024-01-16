T1／準備接機！「表弟」卡森斯18日晚上抵台 雲豹公布航班資訊
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）正式加盟桃園台啤永豐雲豹籃球隊，根據雲豹球團透露，卡森斯將於18日晚間9點半抵達台灣，19日馬上投入訓練，接著於訓練結束後在桃園喜來登酒店召開記者會，20日在桃園巨蛋迎來T1生涯首秀。
記者路皓惟/綜合報導
據球團透露，DeMarcus Cousins 將於18日晚上9點30分搭機抵達台灣，班機編號為中華航空CI 5，從洛杉磯起飛至桃園機場，屆時球迷們可在桃機第二航廈熱烈迎接他的到來。
卡森斯預計於19日參加球隊訓練，並在訓練結束後進行加盟記者會。「表弟」將在20日對戰台南台鋼獵鷹迎來首秀，接下來1月21日對新北中信特攻、1月27日對高雄全家海神，以及1月28日對臺南台鋼獵鷹3場主場賽事都會亮相。
此外，球團將在29日舉辦「卡森斯球迷見面會」，邀請球迷到桃園喜來登酒店與表弟近距離互動，以及獲得合照和親筆簽名的機會，限量50位球迷參加，每人限購2名，一人要價2萬台幣。
33歲的卡森斯身高208公分、體重約120公斤，在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進。生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊。場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻，曾是全能型中鋒的代表人物，但生涯卻被傷病給毀掉。
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