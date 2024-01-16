特企／預售首選　勝興建設推出「勝興興站」預計2024年底完工

由勝興建設規劃設計的「勝興興站」座落在「西站重劃區」旁，鄰近中部科技廊道、近期話題正熱的台積電1.4奈米廠確定腳中科園區二期；由於位在沙鹿核心地帶，以車站生活圈為中心， 60％ 為純住宅區，40% 為公園綠帶，街廓整齊，生活質感無價。已被不少在地客群及科技新貴鎖定，成為換屋與首購的新選擇。
「勝興興站」基地面積 1,174 坪，將打造全新 15 層樓住商大樓，採邊建邊售，1 月初公開銷售，全平面車位 278 個，總戶數 224 戶、店面 6 間；房型分為二房（27 ~ 28坪）、三房（36 ~ 40坪）、四房（ 48 坪），由七期豪宅設計師打造安心舒適健康的國際精品家居。
現場專案說明，現場主力銷售的兩房兩衛、其雙主臥的格局規劃，讓房間可以擁有更衣室、或是獨立衛浴空間；三房的位置全部都規劃在邊間，而且因為沒有廊道的浪費、放大了三十六坪的室內空間感受；四房更是本區尺度最大、空間最寬闊的產品，想要更多使用空間的話絕對不要錯過。
有人潮、生活機能就會發展，沙鹿有絕對的六大優勢，核心雙軸線、雙捷交匯處、七大就業園區、三大生活圈、雙醫療體系、國際門戶重點，置產在沙鹿絕對是首選，低基期房價水位吸引了「租不如買」購屋買盤，成為中科新移民首選，除了海線在地客群，不少已購客都來自中科園區，尤其特五號道路通車後，尖峰時刻擁塞程度大減，僅西屯半價的沙鹿，很自然就成為選項。
沙鹿除了軌道建設的補漲前景，對置產客很有吸引力，強勁的商業機能更是受到首購族青睞，在重劃區只要穿越沙鹿車站，就能直通繁華熱鬧的站前商圈，國中小、菜市場、小吃餐飲、各式連鎖量販一應俱全，繁華喧囂又巧妙的透過車站阻隔在住宅區之外，所謂大隱於市莫過於此。
「勝興興站」預計 2024 年底完工交屋，主力 2 房 2 衛浴優異格局、及高坪效邊間3房，並採用當地罕見的全戶 NVS 新風淨流系統、以及符合法規標準的降噪石晶地板，因此，要買到舒適的首購宅，宜趁早搶進最佳時機。
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