台南就業中心首創工作地圖系統順利媒合助街友就業

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為改善街友們尋職不易的煩惱，台南就業中心研發一套「Good-Job E點通」工作地圖，讓街友只要點選QR-code，立即可以搜尋身邊的友善廠商及工作機會，使用「Good-Job E點通」的小印開心表示：能和一般人一樣的工作，是自己長久以來的心願，想不到這麼順利的實現了。
台南就業中心為安置遊民臨時收容所的街友提供就業服務，發現街友對於找工作這件事，常會自覺沒有工作機會、沒有雇主願意僱用，而容易自暴自棄，為自己無法改變現狀找到合理的理由。
因此，台南就業中心除了積極開發願意僱用街友的友善廠商，同時運用手機的便利性，首創Good-Job E點通街友專屬工作地圖，以便利、易搜尋的方式，依街友需求分區開發工作機會，街友只要以手機掃描地圖上該區域的QR Code條碼，即能查詢到該區的友善廠商資訊，除能隨時獲取最新的專屬就業資訊外，只要回覆想要應徵的職缺，台南就業中心就能收到該街友的應徵訊息，協助接洽雇主，安排面試相關事宜。
因「Good-Job E點通」工作地圖而就業的小印為第一類智能障礙者，幾年前祖父母及父母相繼過世，因不懂理財、賣掉家中房產後，短短一年即花光所有積蓄，過著到處遊蕩的生活，經社會局社工轉由台南就業中心提供就業服務，透過就業中心專屬職涯團隊的協助，運用Good-Job E點通工作地圖，順利協助媒合洗車廠的洗車工作，讓小印可以自食其力，重新回歸正常穩定的生活。